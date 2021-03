"Jeckes"-Museum in Israel: Auswärtiges Amt gibt eine Million

Noch in diesem Monat muss das gemeinnützige Museum im Industriepark Tefen ganz im Norden Israels, das seit 1968 an Kultur und Leben der deutschen Einwanderer, die "Jeckes", erinnert, umziehen. Doch eine neue Heimat für die Exponate gab es bisher nur in der Theorie. Das kunsthistorische "Hecht"-Museum an der Universität Haifa müsste erst noch umgebaut werden.

Ziel: langfristige Planungssicherheit

Deshalb intensiviert das Auswärtige Amt seine Förderung nun: "Das Auswärtige Amt wird dem Jeckes-Verband eine Million Euro zusätzliche Unterstützung für den Erhalt des Jeckes-Museums und für die Finanzierung seines Umzuges an die Universität Haifa zur Verfügung stellen", erklärte das Ministerium am Mittwoch in Berlin.

Mit den zusätzlichen Mitteln soll der Erhalt des Museums langfristig gesichert werden. Das Außenamt hatte zuvor bereits eine Anschubfinanzierung in Höhe von 200.000 Euro mit Bezug zum Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" zugesagt.