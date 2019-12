Jean-Paul-Preisträgerin Ursula Krechel und die Zeitgeschichte

Geschichte im Roman und im Gedicht

Die intensive Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, mit den vielen Leerstellen im kollektiven Gedächtnis, ist nicht erst Gegenstand der Romane von Ursula Krechel. Frühzeitig hat sie darüber geschrieben, insbesondere in ihren Gedichten. Einmal ist von "Bodenlosigkeit" die Rede, von einer Existenz "ausgesiedelt ohne Paß und Haut". Ein anderes mal wird an die Dichterin Gertrud Kolmar erinnert, die von den Deutschen ermordet wurde. Es gibt viele andere Beispiele. Im Gedicht "Die Zukunft des Emigranten" etwa finden sich die Worte "Aufbrüche / in alle Winde". Sie verweisen auf die Erfahrungen, die auch viele Figuren in Ursula Krechels Romanen machen müssen. Die Gedichte sind freilich viel mehr als nur ein Vorhof zum Roman-Werk.

"Die Gedichte haben eine eigene Dynamik", erzählt die Jean-Paul-Preisträgerin des Jahres 2019. Sie sind wie Steine, wie Inskripte, wo der Roman in Fluss gerät, wo er in Fluss kommen muss. Man kann auch sagen, die Gedichte sind kleine Denkstätten oder Denkstellen oder Denksteine. In den Gedichten ist etwas ganz anderes möglich: Intensität in einem Augenblick zu schaffen. Der Roman braucht eben doch sehr, sehr viel Stoff. Er braucht eine Einfühlung in Personen, wo das Gedicht einfach mit Intensität etwas in die Luft werden kann und zuschauen kann, wie es aufprallt, wie es vielleicht auch in einem Leserkopf, einem Leserinnenkopf aufprallt."

Momente der tiefen Erschütterung

In Ursula Krechels Texten - in den Gedichten und Romanen - gibt es immer wieder Augenblicke der tiefen Erschütterung. In "Geisterbahn", erschienen 2018, erzählt Ursula Krechel unter anderem von der Zwangssterilisation von Kathi Dorn, der ältesten Tochter der Familie Dorn, einer Sinti-Familie. Kathi ist minderjährig, niemand schreitet gegen das vom deutschen Staat verordnete Unrecht ein. Die Mutter Lucie holt ihre Tochter Kathi aus dem Krankenhaus ab, das Mädchen ist gezeichnet für den Rest seines Lebens. Und es erfährt nie eine Geste der Wiedergutmachung. Mutter und Tochter stehen in der Basilika in Trier, blicken auf ein Bild der Gottesmutter. "Nein, so war Maria nicht behandelt worden", heißt es im Roman. Ursula Krechel hat in ihrem literarischen Werk immer wieder zurückgegriffen auf reale Geschichten. Ihre Literatur ist immer auch Geschichtsschreibung.

"Die Familie Dorn ist zum Teil konstruiert aus vielem, was ich gelesen und gehört habe", erzählt Ursula Krechel im Gespräch. "In der Tat habe ich als Kind eine kleine Sintezza gekannt. Ich habe mich besonders für ihre Mutter interessiert. Ihre Mutter war eine dunkle Frau, die am Rand des Schulhofes stand. Und sie hatte eine solche Düsternis um sie, dass ich mich zum Teil als Kind auch fürchtete. Das war die einzige Mutter, die ihr Kind abholte, die ihr Kind vermutlich auch vor uns schützen wollte, vor uns anderen, vor der Mehrheitsgesellschaft. Ich bin später dieser Spur nachgegangen. Und habe, bevor ich mich bemüht habe, dieses Mädchen – heute eine ältere Frau – wiederzufinden, mich mit vielen Geschichten von Sinti und Roma beschäftigt."

Ursula Krechels Bücher erscheinen im Verlag Jung und Jung Salzburg. Heute am Abend erhält die in Berlin lebende Schriftstellerin den Jean-Paul-Preis für ihr Lebenswerk.