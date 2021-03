Jean-Claude Mourlevat gewinnt den Astrid-Lindgren-Preis 2021

Seine immer wieder überraschende Arbeit verbinde den Stoff des alten Epos mit der zeitgenössischen Wirklichkeit, teilte die zuständige Preisjury in Stockholm mit. Jean-Claude Mourlevat wurde 1952 in der Auvergne, Frankreich, geboren. Er arbeitete zunächst als Lehrer in Frankreich und Deutschland und absolvierte nebenher eine Theaterausbildung. In den folgenden Jahren widmete er sich vor allem als Schauspieler, Clown und Pantomime dem Theater. 1990 verließ er den Schuldienst, um Dramen von Brecht, Cocteau und Shakespeare zu inszenieren. 1997 begann er dann, für Kinder und Jugendliche zu schreiben.

2020 erschien in deutscher Übersetzung - illustriert von Antoine Ronzon - bei Jacoby & Stuart Mourlevats Kinder-und-Jugend-Buch "Jefferson", das sich in Frankreich über 40.000 Mal verkaufte: die Geschichte des jungen Igels Jefferson, der seinen Friseur, Herrn Edgar, tot in seinem Salon auffindet, erstochen mit seiner eigenen Schere. Zusammen mit seinem besten Freund Gilbert, einem Schwein, reist Jefferson ins Menschenland, um die Mörder aufzuspüren. Die beiden finden heraus, dass Herr Edgar ermordet worden ist, weil er Tierrechtsaktivist war. Ein Jugendbuch in Gestalt einer Kriminalgeschichte, das aktuelle gesellschaftliche Themen verhandelt.

Mourlevat brillanter Erneuerer der Märchentradition

Die Begründung der Preisjury: Jean-Claude Mourlevat sei ein brillanter Erneuerer der Märchentradition, "offen sowohl für das Elend als auch die Schönheit". Die Jury weiter: "Zeit und Raum sind in seiner fiktionalen Welt aufgehoben, und universelle Themen wie Liebe und Sehnsucht, Verletzlichkeit und Krieg werden in einer präzisen und traumartigen Prosa zum Ausdruck gebracht." Mourlevat’s immer wieder überraschendes Werk verbinde den Stoff des alten Epos mit der zeitgenössischen Wirklichkeit.

Janosch ebenfalls unter den deutschen Nominierten

Für den Preis waren in diesem Jahr 262 Kandidatinnen und Kandidaten aus 68 Ländern nominiert worden, darunter der Autor und Illustrator Janosch und sechs weitere Verfasser, Illustratoren und Organisationen aus Deutschland, wie etwa die Illustratoren Jutta Bauer und Nikolaus Heidelbach.

2020 ging der Astrid Lindgren Memorial Award an die südkoreanische Kinderbuch-Illustratorin Baek Heena.