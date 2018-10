Jean-Claude Arnault zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt

Sein "Fall" spaltet die ehrwürdige Schwedische Akademie und sorgt bis heute dafür, dass sie faktisch arbeitsunfähig ist. Jean-Claude Arnault (72) soll über lange Zeit die einflussreiche Position seiner Ehefrau ausgenutzt haben, um Mitarbeiterinnen, aber auch weitere Akademie-Mitglieder und Journalistinnen sexuell zu belästigen. Erste Vorwürfe wurden bereits 1997 öffentlich, als die schwedische Boulevard-Zeitung "Expressen" vom "Sex-Terror" in der "Kultur-Elite" schrieb. Die Schriftstellerin Maja Lundgren beschrieb die Zustände in der Akademie wenig verklausuliert 2007 in ihrem Roman „Mücken und Tiger“, in dem Arnault unter seinem vollen Namen als "Groucho Marx der Erotik" bezeichnet wurde, was ihm aber zunächst nicht schadete. Die Schweizer NZZ sprach von einer Art "Òmerta" im schwedischen Kulturleben. Insgesamt 18 Frauen hatten sich im November 2017 diesbezüglich schließlich zu Wort gemeldet.

Arnault stand auch unter Korruptionsverdacht, der jedoch mangels Beweisen nicht zu einer Verurteilung führte. Anders eine Vergewaltigung in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2011. Das zuständige Gericht in Stockholm sah es als erwiesen an, dass Arnault der Täter war und verurteilte ihn auf zwei Jahre Haft.

Akademie ist derzeit nicht entscheidungsfähig

Weil sich die Akademie nicht darauf einigen konnte, wie mit all diesen Vorwürfen umzugehen war, gab es diverse Rücktritte, so dass das Gremium momentan nicht in der Lage ist, neue Mitglieder zu wählen und den Literatur-Nobelpreis zu vergeben. Er soll frühestens im kommenden Jahr wieder verliehen werden, möglicherweise dann auch rückwirkend für das laufende Jahr. Der langjährige Vorsitzende der Akademie, Horace Engdahl, hatte noch im vergangenen Jahr ein Loblied auf Arnault gesungen und junge Menschen aufgefordert, wie er zu werden: "Werdet keine Hipsters, werdet Gentlemen!"

Arnault arbeitet als Fotograf und Theaterregisseur und leitete bis Ende 2017 das Kulturzentrum "Forum" in Stockholm. Er hatte es 1989 gegründet und stellte dort immer wieder Nachwuchs-Literaten vor, eine Arbeit, die allgemein geschätzt wurde. Zwischenzeitlich wurde das "Forum" jedoch geschlossen, auch deshalb, weil dort Gelder der Akademie gelandet sein sollen, über die Arnaults Ehefrau mit entschieden habe. Der Franzose soll laut einem Bericht der Zeitung "Dagens Nyheter", die sich auf einen geheimen Untersuchungsbericht berief, auch die Vertraulichkeit der Entscheidungen der Nobelpreis-Jury nicht immer gewahrt haben. So plauderte er 2016 angeblich vorzeitig aus, dass Bob Dylan den Preis erhielt und soll auch schon bei Wisława Szymborska 1996 mit seinem Insider-Wissen geprahlt haben.