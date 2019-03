Auftakt zur Jazzwoche Burghausen: Stirnrunzeln bei Techno

Ist das noch Jazz?

Gewiss, der penetrante Herzschlag, das unaufhörliche Bum, Bum, Bum, so um die 120 Beats per Minute, dürfte so manchen eingefleischten Jazz Aficionado an diesem Auftaktabend zur Feier der fünfzigsten Jazzwoche irritiert – und mit Stirnrunzeln aus dem Saal getrieben haben. Ist das noch Jazz? "Nein, das ist ja unerhört, das ist eine Frechheit, das grenzt an Lärmbelästigung!" Wer sich dieser Stunde aber bewusst aussetzt, entdeckt darin Struktur und Dramaturgie. Ganz allmählich verändern sich nämlich Inhalt und Struktur der "Patterns", der sich ständig wiederholenden musikalischen Phrasen, die kunstvoll übereinander geschichtet und polyrhythmisch gegeneinander verschoben werden, ganz wie in der afrikanischen Musik auch, die dem Jazz ja zu Grunde liegt. Folgerichtig der zweite Teil des Abends: Die Erklärung, quasi die Auflösung des Rätsels, was denn Techno mit Jazz zu tun haben könnte.