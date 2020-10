Jazztage Dresden: Debatte um "freiwillige Infektionsgruppen"

"Kein hilfreiches Konzept", urteilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, als er bei seiner Pressekonferenz in München kurz auf die neuesten Nachrichten aus Dresden zu sprechen kam. Dort, bei den derzeit laufenden Jazztagen, waren die Zuschauer am vergangenen Sonntag bei einer Vortragsveranstaltung mit Daniele Ganser im "Ostra-Dome" jeweils in Zehnergruppen beieinander gesessen, ohne Abstand und Masken. Intendant Kilian Forster sagte dazu, es habe sich um "freiwillige Infektionsgruppen" gehandelt, die sich zuvor durch den Kauf einer Eintrittskarte bereit erklärt hätten, "neben anderen Personen zu sitzen". Das sei mit der Stadt Dresden auch so vereinbart worden. Es habe auch einen Bereich im Saal gegeben, bei dem Abstände beachtet worden seien und Masken vorgeschrieben waren. Allerdings gab es Pausen, in denen sich beide Gruppen zwangsläufig mischten.

Schweizer Redner hoch umstritten

Der Schweizer Historiker Ganser gilt Kritikern als "Verschwörungstheoretiker", weshalb nach Augenzeugenberichten auch viele Gegner der aktuellen Gesundheitspolitik anwesend waren. Allerdings sprach Ganser in Dresden nicht über die Pandemie, sondern über die USA und die NATO. Bekannt wurde er in einschlägigen Kreisen mit seinen Zweifeln daran, dass der Anschlag auf das World Trade Center in New York 2001 islamistischer Terror war. Kilian Forster verteidigte den Auftritt Gansers bei den Jazztagen mit dem Hinweis darauf, Jazzmusiker hätten immer für den Frieden und die Freiheit gekämpft und daher gehöre das Thema "Geostrategie" auch auf so eine Veranstaltung: "Wir sehen eine größere Gefahr darin, Gesprächspartner oder Andersdenkende auszuschließen, als miteinander zu sprechen (oder auch kontrovers zu diskutieren) und unterschiedliche Perspektiven zuzulassen. Immer natürlich mit Blick auf die bereits genannte rote Linie." Ganser habe sich jedoch "nie rassistisch, diskriminierend oder homophob" geäußert.

Die argentinische Sängerin Lily Dahab und der deutsche Pianist Bene Aperdannier haben gleichwohl ihr für den 16. November geplantes Konzert bei den Dresdner Jazztagen abgesagt. Als Grund führten sie den Auftritt von Daniele Ganser am vergangenen Sonntag an. Aperdannier hält Ganser für einen Redner, der zu nah an der "Neuen Rechten" sei.

Lauterbach sieht Hygiene-Maßnahmen "untergraben"

Unabhängig vom umstrittenen Redner bezeichnete der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach das Hygiene-Konzept im Ostra-Dome in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung als "völlig unethischen Menschenversuch" und ein "Super-Spreading-Event mit Ansage". Das sei eine "unsägliche Untergrabung" der Pandemie-Maßnahmen. Die Stadt Dresden verwies darauf, dass nach ihrem Hygienekonzept die "Bildung von Infektionsgemeinschaften aus Hausständen" genehmigt worden sei. Das Gesundheitsamt forderte den Veranstalter auf, unverzüglich sein Vorgehen zu ändern: "Insgesamt ist es sehr bedauerlich, dass das Vorgehen eines Veranstalters eine ganze Branche in die Kritik bringt und damit die sehr guten und durchdachten Hygienekonzepte der Kulturbranche in Frage stellt."

Sachsens Hauptstadt hatte am 23. Oktober schärfere Auflagen für Veranstaltungen verfügt, unter anderem Mund-Nase-Bedeckungspflicht auch am Platz und die Vergrößerung der Mindestabstände. Diese Regeln treten heute in Kraft und gelten laut Homepage der Jazztage Dresden jetzt auch ohne Abstriche für alle dortigen künftigen Veranstaltungen.