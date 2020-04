Jazzrausch Bigband macht aus Beethoven einen Dancefloor-Knaller

Als die Jazzrausch Bigband im letzten Herbst ihr neues Beethoven-Programm in München live vorstellte, brachte sie die ausverkaufte Philharmonie im Gasteig zum Tanzen. Als Album zum Nachhören ist das Programm aber genauso faszinierend. Die Band um den Organisator/Posaunisten Roman Sladek und den Gitarristen/Komponisten Leonhard Kuhn bleibt ihrem Konzept treu, komplexe Bläserarrangements auf tanzbare Beats aufzusetzen. Die sich aufdrängende Schlagzeile "Beats für Beethoven" greift bei dieser raffinierten Melange aus Beethoven-Motiven und eigener kompositorischer Arbeit aber zu kurz.

Beethoven wird zum Dancefloor-Knaller

Fast ein Jahr lang hat sich Leonhard Kuhn vor der Albumproduktion mit Leben und Musik Beethovens beschäftigt. "Ich habe ihn in der Zeit lieben und hassen gelernt," sagt er rückblickend. "Manche Sachen haben mich genervt in seinen Kompositionen, aber ich habe eben auch Dinge entdeckt, die mich fasziniert haben." Fasziniert hat Kuhn offenbar Beethovens spätes Streichquartett Nr. 14 cis-Moll op. 131, bei dem er Motive aus den üppigen sieben Sätzen des Werks in ein 12-minütiges Powerplay überführt hat. Und dann die 7. Sinfonie in A-Dur op. 92 – von Richard Wagner einst als "Apotheose des Tanzes" bezeichnet –, die hier tatsächlich zu einem grandiosen Dancefloor-Knaller mutiert.

Mit der "Mondscheinsonate" hat Leonhard Kuhn dann auch noch eine Beethoven-Evergreen in einen typischen Jazzrausch-Track verwandelt. "Ich habe das Arpeggio vom Anfang genommen, weil das ja bekannt ist und weil sich so ein gleichbleibender Rhythmus anbietet, hab‘ dann aber den rhythmischen Kontext verändert: Also die Bläser spielen nicht mehr Achtel, sondern punktierte Achtel. Die Band hab‘ ich gleichzeitig wie einen Synthesizer benutzt, mit verschiedenen Obertönen und Sub-Bässen. Man hört also am Anfang diese Unisono-Melodie und dann kommen immer mehr Stimmen hinzu, wodurch sich der Sound dieses Unisonos verändert wie bei einem Synthesizer, wenn man noch Frequenzen oder Oszillatoren dazu dreht."

Jetzt wissen wir also, woher der ungewöhnliche Bläserklang der Jazzrausch Bigband kommt und wieso die typischen Beethoven-Motive auf diesem Album nur ab und zu und oft wie durch einen Schleier zu hören sind. Die Stücke selbst aber mit ihren überraschenden Wendungen, ihren rhythmischen Feinheiten, den offenen Räumen für solistischen Exkursionen und den harmonischen Raffinessen sind raffiniert konstruiert und in sich immer stimmig.