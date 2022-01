Jazzlegende Emil Mangelsdorff gestorben

Mangelsdorffs Tod wurde zunächst über seinen Pianisten auf Facebook mitgeteilt und später dem Hessischen Rundfunk über die Angehörigen bestätigt. Mangelsdorff, geboren 1925 in Frankfurt, war als Solist an Saxofon, Klarinette und Flöte eine der wichtigen Größen des deutschen Jazz. Er nahm viele Neuerungen des Jazz kreativ auf, prägte die Szene in Frankfurt und war auch im Jazz-Ensemble des Hessischen Rundfunks aktiv, das er mitbegründet hatte.

Würdigung eines großen Jazz-Musikers

Wie sein jüngerer Bruder Albert Mangelsdorff, der sich als Posaunist weltweit einen Namen machte, interessierte sich Emil Mangelsdorff schon für den Jazz, als diese Musik unter den Nationalsozialisten verboten war. Dafür wurde er schikaniert und verhaftet. Über seine Erfahrungen mit einem autoritären Regime berichtete er später immer wieder als Zeitzeuge in Vorträgen und Gesprächen vor allem mit jungen Menschen.

Ministerpräsident Volker Bouffier hat tief betroffen auf den Tod von Emil Mangelsdorff reagiert, der für sein Engagement für das Land Hessen unter anderem mit der Wilhelm Leuschner-Medaille und dem hessischen Jazzpreis ausgezeichnet wurde. Die Staatskanzlei verbreitete über Twitter ein Statement Bouffiers, in dem er betonte, Mangelsdorff habe sich "sich nicht nur um die Kultur in Hessen verdient gemacht, sondern als Zeitzeuge der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte wertvolle Erinnerungsarbeit geleistet. Meine Gedanken sind ganz besonders am heutigen Tag bei seiner Familie und seinen Angehörigen."