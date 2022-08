Jazzfestival Saalfelden: Musik diffundiert in Seen und Bergen

Angefangen hat alles in einer Hippiekneipe, dann ging es in einem Zelt auf der grünen Wiese weiter und jetzt, so scheint es nach 42 Jahren, ist Jazz diffundiert in Bergritzen, Bergbauernmuseen, in Bergbaumspitzen und in das Moorwasser des Ritzensees, wo heute früh noch ein halbes Quartett, bestehend aus zwei Bläsern, in einem Ruderboot Wasserweisen zum Lobe Neptuns darbot.

Am vergangenen Donnerstag war es in der Früh schon recht heiß, dampfig. Die Einheimischen in Saalfelden am Steinernen Meer kennen diese Wetterlage nur zu gut: Auf fast 800 Metern Meereshöhe musst du im August immer mit allem rechnen, sagen sie , sogar mit Schnee. Lukas Kranzelbinder, der Bassist aus Kärnten, sucht genau diese Herausforderung: Zum siebten Mal kuratierte er die Reihe "We hike Jazz" im Rahmen des internationalen Jazzfestivals. Kranzelbinder spielt komponierte Musik, als wäre sie im Augenblick frei erfunden und findet im Hier und Jetzt auf dem Weg zur Lettlkaseralm gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen und gut 50 Musikwanderern eine Musik, die wie von Zauberhand komponiert erscheint, so, als hätte Johann Sebastian Bach mal schnell ein Choralvorspiel extemporiert.

Kranzelbinder sagt: "Alle sind ganz andächtig, gemeinsam am Berg zu gehen. Das ist ein total verbindendes Erlebnis, man ist als Gruppe unterwegs, Musiker und Publikum sind eins; und dazu noch so tiefgehende und emotionale Musik zu haben, ist gewaltig, also das war auch für mich heute teilweise schon extrem emotional."