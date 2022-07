Artikel mit Audio-Inhalten

Jazz zwischen blühenden Rosen: 30 Jahre Jazzsommer Augsburg

Klein hat es angefangen: Das Jazzfestival im Botanischen Garten ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Mittlerweile spielen die Stars der Szene auf der Bühne am Rosenpavillon. Aber in Augsburg sind auch die besten Nachwuchs-Jazzer am Start.