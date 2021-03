Jazz-Welt trauert: Star-Drummer Ralph Peterson gestorben

Er hielt viel von einer gründlichen musikalischen Ausbildung, kein Wunder, unterrichtete er doch selbst als Professor Schlagzeug am Berklee College of Music in Boston/Massachusetts: "Ich bin überzeugt, wenn du nicht zuerst lernst, wie ein anderer zu spielen, wirst du niemals dahin kommen, dass jemand deinen eigenen Stil erkennt. Das ist heutzutage ein Problem. Alle diese Ausbildungsstätten drängen den Nachwuchs, sofort ihren eigenen Stil zu entwickeln." Und sich selbst nannte Ralph Peterson, einer der größten Schlagzeuger des Jazz, in einem Interview aus dem Jahr 2011 dabei als Beispiel: "Ich habe keinen verdammten Stil. Mein Stil besteht darin, die Handschrift der Leute, die ich liebe, zu kopieren und miteinander zu verbinden, das ist alles."

Andererseits empfahl Peterson seinen Schülern, aus der Jazz-Tradition das zu nehmen, "was du brauchst" und den "Rest" einfach liegen zu lassen: "Mach keine Anleihen bei einer Philosophie, die nicht deiner Lebenserfahrung entspricht. Dann lebst du nämlich nicht dein Leben."

Er war die "Lokomotive" für Jazz-Stars

Im Modern Jazz war er einer der profiliertesten Künstler und als Studiomusiker enorm gefragt. Peterson, der 1962 in Pleasantville/New Jersey geboren wurde, kam aus einer musikalischen Familie: Schon sein Onkel und sein Opa waren leidenschaftliche Drummer, er selbst soll schon in der Kindheit gern getrommelt haben. In der High-School spielte er allerdings Trompete. Sein erstes Engagement als Profi hatte der "Young Lion" Peterson bei Art Blakeys "Jazz Messengers", einer Hard Bop-Band, die den Musikstil des Schlagzeugers sehr beeinflusste. Wenn er König wäre, so Peterson in einen Interview, hätte er tägliche Feiertage für Blakey angeordnet.

Der druckvolle, energiegeladene Hard Bop, wie ihn Peterson verstand, wurde von einem Kritiker der "New York Times" mal als "quecksilbrig" bezeichnet: "So schwierig, wie das zu spielen ist, erweckte Peterson das Gefühl dieses Stils für Risiko und Triumpherlebnisse." Er sei wie eine "Lokomotive" gewesen, die Jazzer wie Terence Blanchard und Donald Harrison hinter sich her gezogen haben. Dabei blieb der Swing-Rhythmus für Peterson das Maß aller Dinge, gewürzt mit strenger Improvisation und akustischer Instrumentation, neben dem Schlagzeug etwa Klarinette, Vibraphon und Bass.

"Du musst die Platten hören"

An der Uni belegte Peterson Kurse beim strengen Jazz-Meister Ted Dunbar, an den er nicht nur gute Erinnerungen hatte, sie seien "wie Feuer und Wasser" gewesen. Nur, weil er auch Trompete spielte, so Peterson, habe er in Dunbars Klasse "überlebt". Letztlich komme alles auf die Melodie an, so der Schlagzeuger: "Das andere, was ich unterrichte, ist die Befreiung von Büchern. Erstens ist sechzig Prozent von dem, was in den 'Real Books' zu lesen ist, falsch. Wenn du außerdem nur aus Büchern lernst, wirst du niemals die Praxis drauf haben. Du wirst keine Ahnung von Satzbau und Sprache haben. Den Satzbau kriegst du nur auf die Reihe, wenn du Platten hörst. Und du kannst die Melodie lernen, aber wenn du wirklich künstlerisch darüber improvisieren willst, dann muss du die Platten hören."

Zu den Schülern von Peterson gehören so maßgebliche Jazzer wie Ari Hoenig, E.J Strickland, Tyshawn Sorey, Mark Whitfield Jr., Kush Abadey und Justin Faulkner.

Ralph Peterson starb am 1. März an einer Krebserkrankung, unter der er in den vergangenen fünf Jahren litt, wie seine Managerin Laura Martinez auf seiner Homepage mitteilte.