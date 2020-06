"Wild Life": Markus Stockhausens Soundtrack für Raumfahrer

Für "Wild Life" ist Markus Stockhausen mit einer ungewöhnlichen Besetzung ins Studio gegangen und hat lange, improvisierte Ausflüge auf kaum betretenes Sound-Terrain aufgezeichnet. Tatsächlich hat das handverlesene Team bestens funktioniert.

So kann sich Magie entfalten

Man hört, wie sich die Musiker hier gegenseitig gewähren lassen, sich und den anderen den nötigen Raum geben, um in längeren Soli von eigenen Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken zu berichten. So kann sich epische Magie entfalten, wie es im Begleitschreiben der Plattenfirma ganz richtig heißt. Stellenweise erinnert diese Produktion an den Soundtrack von Raumfahrern, die - auf einem fremden Planeten gelandet - nun mit höchster Sorgfalt dessen unterschiedliche bizarre Landschaften erkunden. Ein exquisites Hör-Abenteuer, das, obwohl größtenteils frei improvisiert, nie nervt, sondern betörend in den Bann zieht.

"Wild Life"von Markus Stockhausen ist bei Okeh Records erschienen.