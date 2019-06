Wie der Brite Shabaka Hutchings den Jazz neu erfindet

Ist das noch oder schon wieder Jazz? Für ältere Fans hat, was „The Comet is Coming“, die neue Gruppe des afro-britischen Wunderknaben Shabaka Hutchings veröffentlicht, kaum etwas mit den geliebten Idiomen des Jazz zu tun. Tatsächlich kombiniert das Trio synthetische Klänge der modernen Popwelt, die aus Computerspielen zu kommen scheinen, mit absichtlich in den Hintergrund gemischten Saxophon-Soli.

Die Formation „The Comet is Coming“ ist an Grimes, Techno und Drum and Bass geschult, weigert sich zudem, in den üblichen Jazzclubs aufzutreten. Beim Münchner Konzert spielten Hutchings und seine Jungs in der „Milla“, einem Club, in dem alles Mögliche läuft. Die Entscheidung gegen die „Unterfahrt“, die klassische örtliche Jazz-Location ist bewusst getroffen, so Shabaka Hutchings: „Ich bemühe mich darum, dass die Leute und ich selbst meine Musik ohne Vorurteile wahrnehmen können und nicht etwa als Musik einer bestimmten Tradition. Es ist nicht so, dass ich Musik mache für ein Publikum, das nichts mit Jazz anfangen kann. Ich will aber auch nicht, dass Leute, die gerne gute Musik hören, sich verweigern.“