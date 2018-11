Jazz-November Bayreuth: Vier Tage Jazz aus zehn Ländern

In diesem Jahr wartet der Bayreuther Jazz-November mit so internationalen Künstlern wie noch nie auf, sagt der Vorstand des Bayreuther Jazzforums Kaspar Schlösser im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Darunter sind auch Künstler, die im Ausland bereits Starruhm erreicht haben und in Deutschland noch nicht wirklich bekannt sind - wie etwa der polnische Bassist Wojtek Mazolewski oder der italienische Akkordeonspieler Luciano Biondini.

Vier Tage Jazz in Bayreuth

Vier Tage lang verwandeln sich unterschiedliche Bayreuther Lokalitäten in eine Jazzbühne. Das Publikum beim Jazz-November kommt erfahrungsgemäß aus ganz Deutschland angereist. Die jährlich stattfindende Veranstaltung im November hat das Jazzforum Bayreuth ins Leben gerufen, um eine lebendige Kulturszene in der Stadt zu schaffen.