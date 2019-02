Jay Z fordert Freilassung von Rapper 21 Savage

Das aktuelle Album von 21 Savage, "I Am – I Was" steht auf Platz 8 der US-Charts; der US-Rapper ist für zwei Grammys nominiert, die an diesem Sonntag in Los Angeles verliehen werden. Doch seit vergangenem Wochenende ist unklar, ob 21 Savage – sollte er gewinnen – seine Preise überhaupt entgegennehmen kann. Der 26-Jährige befindet sich nämlich in Haft. Die US-Einwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) hat ihn festgenommen, weil er sich jahrelang illegal in den USA aufgehalten haben soll.

Der Fall machte weltweit Schlagzeilen, auch, weil bis dahin gar nicht bekannt war, dass 21 Savage gar kein US-Bürger ist. Er selbst hatte behauptet, er stamme aus Atlanta, in Wirklichkeit ist er aber in Großbritannien geboren, wie US-Medien unter Berufung auf die ICE berichten. Demnach heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen Sha Yaa Bin Abraham-Joseph und reiste 2005, im Alter von zwölf Jahren, in die USA ein. Im darauffolgenden Jahr sei sein Visum ausgelaufen, 21 Savage habe sich also in den vergangenen 13 Jahren illegal in den USA aufgehalten. Zudem sei der Rapper wegen eines Drogendelikts aus dem Jahr 2014 vorbestraft.

Vor vier Jahren ein Visum beantragt?

Seine Anwältin Dina LaPolt hatte erklärt, man arbeite unablässig an der Freilassung Abraham-Josephs und wolle alle Missverständnisse ausräumen, berichtet die New York Times. Demnach hieß es in einem weiteren Statement, Abraham-Josephs habe seinen Einwanderungsstatus nie vor den Behörden geheim gehalten. Seine Familie sei nach Ablauf ihres Arbeitsvisums in den USA geblieben, als er noch ein Kind war. Ihn treffe also keine Schuld.