Ein Bild von einer Flagge: Jasper Johns zum 90. Geburtstag

48 weiße Sterne auf blauem Grund, sechs weiße und sieben rote Streifen: So sieht es aus, "The Star Spangled Banner", die amerikanische Flagge von Jasper Johns aus dem Jahr 1954: etwa einen auf eineinhalb Meter groß hängt sie heute im Museum of Modern Art in New York und gilt als eines der wichtigsten Bilder des 20. Jahrhunderts, als Ikone der amerikanischen Kunst – gemalt von einem 24-jährigen Farmerssohn aus den Südstaaten.

Als junger Mann war Jasper Johns nach New York gekommen, gehörte bald zum Künstlerkreis um John Cage, freundete sich mit Robert Rauschenberg an, beschäftigte sich mit Marcel Duchamp. Die Kunstszene befand sich damals im Sog des abstrakten Expressionismus. Johns aber will eine Kunst, in der es nicht um Gefühle geht oder die eigene Künstlerbiographie. Seiner Meinung nach ist ein Werk ein Objekt, und Menschen sollten fähig sein, ein Bild mit denselben Augen zu betrachten wie einen Heizkörper.

Die Flagge erschien ihm im Traum

Die Idee, die amerikanische Flagge zu malen sei ihm im Schlaf gekommen, erzählte Johns später. "Es ist eigentlich ein Witz, aber die Wahrheit ist, dass ich eines Tages träumte, dass ich eine große amerikanische Flagge malte. Und am anderen Morgen stand ich auf, um das Material zu kaufen, um eine große amerikanische Flagge zu malen." Doch was Johns malte, war nicht die amerikanische Flagge. Es war das Bild der amerikanischen Flagge: Proportionen und Anordnung der Sterne und Streifen stimmen, aber es ist eine schmutzige Flagge, irgendwie gelblich, mit Schlieren drauf, die wie Falten aussehen. Eine Flagge, die erst mal gewaschen und gebügelt gehört, bevor da irgendwem die Brust schwellen kann.