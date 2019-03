Jaroslav Rudiš' "Winterbergs letzte Reise" sucht das alte Europa

Leben in der großen böhmischen Einsamkeit

Zwei Seelen, verwundet wie das "schöne Land der Schlachtfelder, Friedhöfe und Ruinen", das einmal verbunden war. "Nach Zweiten Weltkrieg sind das nun die Tschechen und die Slowaken und die Ungarn", sagt Jaroslav Rudiš, "und nach der Wende haben sich noch die Tschechen und die Slowaken getrennt. Und da leben wir, in einer großen böhmischen Einsamkeit. Und ich meine, davon kommen auch viele Ängste der Menschen, sehr irrationale Ängste vor den Fremden, vor den anderen. Weil sie das überhaupt nicht mehr kennen. Wenn man aber 'Winterbergs letzte Reise' oder den Baedeker Reiseführer von 1913 liest, sieht man, dass das früher überhaupt nicht der Fall war".

Auf den Spuren des Baedeker von 1913, Winterbergs roter Bibel, reisen beide umher. Kein Wunder, wenn der Roman den Sound alter Züge in sich trägt, rhythmisch vorwärtstreibend in sich wiederholenden Motiven und Erzählschleifen. Jaroslav Rudiš ist der Enkel von Eisenbahnern, ist Eisenbahn-Fan, Bahnfahrer, studierter Historiker und Musiker, in der Kafka Band. Er habe immer an die Züge gedacht beim Schreiben, auch an Geräusche und Sound-Kulissen, die sich wiederholen, auch an Bilder, die Bahnhöfe, die Weichen, die Signale, die Tunnel in den Schluchten und die Brücken, sagt Rudiš. Und er habe gewollt, dass dieser Sound irgendwie zu spüren sei, wenn man das lese.

"Winterbergs letzte Reise" ist kein Geschichtsbuch, kein historischer, kein politischer Roman, hat aber mit seinem europäischen Blick durchaus eine politische Dimension. In einer Zeit, in der die EU zerbricht, beschwört der alte Winterberg Mitteleuropa als Herz des Kontinents. Wort- und kenntnisreich wie sein Autor, deutlich zu redselig, aber doch mitreißend in seiner Art, die Dinge zusammen zu denken. Eine Road Novel per Bahn von sepiafarbener heiterer Melancholie, die enorm Lust macht, "Winterbergs letzter Reise" zu folgen.

Jaroslav Rudiš: "Winterbergs letzte Reise" ist im Luchterhand Verlag erschienen.

Der Roman ist in der Kategorie Belletristik im Rennen für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse.