Jaroslav Rudiš Bestseller "Nationalstraße" als Kinofilm

Sie haben gerade schon das Wort Gentrifizierung verwendet. Man kann es noch härter ausdrücken, nämlich, dass Menschen wie dieser Vandam in der neuen kapitalistischen Ordnung eigentlich gleich ganz abgeschafft werden sollen. Im Roman von Jaroslav Rudiš hat das Vandam zu einem Rechtsradikalen gemacht, der gerne mit dem Hitlergruß grüßt. Im Drehbuch, das sie zusammen mit dem Romanautor verfasst haben, ist das abgemildert. Zwar fallen auch Sprüche wie "Tschechien, den Tschechen!" Und sie haben eben gesagt, Vandam ist ein "xenophobes Arschloch". Aber zum Beispiel der Hitlergruß oder dergleichen kommen im Film nicht vor. Wieso diese Veränderung?

Das war eine Gratwanderung vom Schreiben übers Drehen bis in den Schnitt hinein. Den Hitlergruß, den haben wir auch gedreht. Es gibt aber für mich gerade in der heutigen Zeit auch Grenzen. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich schon die Befürchtung hatten, dass wir in der Zuschauerschaft falsche Freunde kriegen. Bei aller Ambivalenz will man verhindern, dass man falsche Fans bekommt. Man kennt das zum Beispiel vom Film "Joker", der auf einmal von der Alt-Right-Bewegung bejubelt wurde. Also, das wollten wir nicht, dass wir diese Grenzen aufmachen. Außerdem ist es auch etwas Anderes, wenn man das in einem Roman liest und da die Deutungshoheit beim Leser liegt, inwiefern das auch ironisch gemeint sein könnte. Das ist natürlich der Nachteil beim Film. Wenn man den Hitlergruß auf der Leinwand sieht, da gibt es dann nicht mehr so viel zu deuten. Und wir wollten schon, dass man diesem doch irgendwie auch belesenen Schläger, der mit viel Ironie spielt, eine Chance gibt.

Nationalismus ist aber so oder so Thema, es steckt auch im Titel. "Nationalstraße" – das meint ja nicht nur einen konkreten Ort in Prag. Das ließe sich auch so deuten, dass diese Entwicklung, die im Buch wie im Film beschrieben wird, eigentlich der Grund ist, wieso viele Menschen in Tschechien und überall sonst, wo der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist, im übertragenen Sinne auf der "Nationalstraße" unterwegs sind.

Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was den Film hier so spannend macht. Ich war schon sehr erstaunt: Als wir unsere ersten Screenings auf dem Cottbuser Filmfest und auf dem Saarbrücker Filmfestival hatten, dachte ich, okay, das interessiert hier keinen, was in Tschechien passiert. Und dann passierte aber etwas, das der ZDF-Redakteur des kleinen Fernsehspiels, Jörg Schneider, der diesen Film mitgetragen hat, so beschrieb: Diese Geschichte könnte genauso hier spielen. Es wird oft gesprochen von den Wendeverlierern. Ich habe das gemerkt in Tschechien als jemand, der aus Prag kommt, als ich meinen ersten Film "Schmitke" im Erzgebirge gedreht habe, dass diese Menschen, die dort leben, sich durchaus berechtigterweise abgehängt fühlen, weil der Fortschritt der letzten 30 Jahre und auch die finanziellen Möglichkeiten bei den Städtern in Tschechien – oder auch bei bestimmten Bevölkerungsschichten in Deutschland – natürlich mehr angekommen sind; dass also diese Schere auseinandergeht. Und ich persönlich konnte dann verstehen, warum diese Menschen frustriert sind. Ich konnte natürlich weniger verstehen – und darum geht es auch in dem Film – wie dieser Frust ventiliert wird. Der wird natürlich oft manipulativ von bestimmten rechten Gruppierungen missbraucht und angefeuert. So entsteht auch in Tschechien ein deutlicher Rechtsruck.

Sie haben vorher über die Besonderheiten des tschechischen Films gesprochen. Bei tschechischen Film denken viele Menschen meiner Generation erstmal an die tschechischen Märchenfilm-Klassiker der Siebziger, die damals auch hierzulande sehr populär waren. Ich würde Ihren Film nicht als modernes Märchen bezeichnet. Aber es hat schon was von einem Ritterroman à la "Don Quichotte". Vandam versucht, Geld aufzutreiben, um die Stammkneipe der von ihm angebeteten Wirtin zu retten. Aber das ist aussichtslos. Er bleibt ein Ritter von der traurigen Gestalt, der gegen Windmühlen kämpft. Würden Sie so eine Deutung mitgehen?

Ich finde sie sehr schön. Es ist eine von vielen Deutungen, aber ich muss sagen, ich mag das auch. Wir haben ganz am Anfang überlegt, man könnte aus so einem Stoff einen künstlerisch sehr anspruchsvollen Film machen. Wir wollten aber einen Film machen, der auch zugänglich ist und den sich zum Beispiel auch die Vandams anschauen könnten. Der Film war dann sehr, sehr erfolgreich im tschechischen Kino. Er war wochenlang auf Platz 1 der tschechischen Charts, was für so einen kleinen Film recht ungewöhnlich ist. Aber wir wollten – was mir in meinem Schaffen auch wichtig ist – zuerst schon unterhalten und erst danach vielleicht Fragen stellen und nicht gleich mit einer belehrenden Haltung an die Zuschauer herantreten.