Japanischer Elektropop-Pionier: Yukihiro Takahashi ist tot

Was bei "Kraftwerk" mit stählerner Roboterkälte daherkam, das hörte sich bei "Yellow Magic Orchestra" (YMO) plastikbunt an – so als hätten sich Nerds und Hippies zusammengetan, um aus den Synthesizern Regenbögen sprießen zu lassen. Und schuld daran war ganz maßgeblich er: Yukihiro Takahashi.

Eine der stilprägendsten Bands des 20. Jahrhunderts

Er war der, der das Trio vervollständigte, das Ende der Siebziger die Popmusik von Fernost aus revolutionierte. Die Namen der drei sind in Japan Legende. Bassist Haruomi Hosono, Keyboarder Ryuichi Sakamoto (mittlerweile weltberühmter Filmkomponist) und eben Yukihiro Takahashi, Drummer und Leadsänger. Schon das erste Album (wie die Band: "Yellow Magic Orchestra") ging durch die Decke. Was Takahashi & Co mit ihren Synthesizern und Samplern, mit ihren Sequenzern und Drum-Maschinen anstellten, hatte man so noch nicht gehört. Songs wie "Rydeen" oder "Cosmic Surfin" wurden zu internationalen Hits.

Ohne YMO hätte es den Hip-Hop nicht gegeben, gestand Rap-Pionier Afrika Bambaataa einmal. Und Michael Jackson wollte für "Thriller" einen ihrer Songs covern – was letztlich nur an Rechtlichem scheiterte. Es kommt also nicht von ungefähr, dass der englische Guardian dieses popmusikalischen Dreigestirns sogar mit den Beatles verglich.

Auch alleine schuf Takahashi seltsam schöne Popmusik

Doch auch jenseits davon war der 1952 in Tokio geborene Takahashi ungeheuer produktiv. Noch vor seiner Zeit bei YMO war verdingte er sich als Schlagzeuger bei der bissig-progressiven "Sadistic Mika Band". Dazu kommen insgesamt über 40 Soloalben. Die schönsten davon stammen aus den 80ern, "Neuromantic" etwa, entstanden zeitgleich mit den größten Erfolgen von YMO. Er habe einfach ausprobieren wollen, was passiere, wenn er seinen Part nach vorne spiele, hat Takahashi dazu in einem Interview gesagt. Nun, was dann passiert, kann man zum Beispiel im Song "Something in the Air" hören: eine seltsam sphärische Mischung aus discolichternden Beats und melancholischem, fast entrücktem Gesang. Unglaublich schön.

Wie die Japan Times am Samstag berichtete, ist Yukihiro Takahashi letzte Woche an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Er wurde 70 Jahre alt. Sein Freund und Weggefährte Ryuichi Sakamoto, selbst schwer an Krebs erkrankt, postete am Sonntag auf Instagram kommentarlos ein monochrom-graues Bild. Die plastikbunten Zeiten sind vorbei.