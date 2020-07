Japan in Würzburg: 25 Jahre Siebold-Museum mit Sonderausstellung

"Wir präsentieren Stücke, die wir lange nicht oder noch nie zuvor gezeigt haben", sagt der Vorsitzende der Siebold-Gesellschaft, Wolfgang Klein-Langner. Das Siebold-Museum in Würzburg hat allen Grund zum feiern: Vor 25 Jahren, am 3. Juli 1995, wurde das einzigartige Museum eröffnet.

Sonderausstellung zum 25-jährigen Jubiläum

Die geplante Jubiläumsfeier muss wegen der Corona-Pandemie zwar ausfallen, aber die Ehrenamtlichen der Siebold-Gesellschaft eröffnen am Jubiläumstag eine Sonderausstellung mit Schätzen aus dem Museumsdepot. Im BR-Interview erklärt Klein-Langner: "Das ist ein Querschnitt, mit dem wir den Menschen zeigen wollen: Was ist denn eigentlich Japan, was ist Siebold? Uns interessiert diese Beziehung zwischen Japan und Deutschland in Form eines echten Kulturaustauschs."

Kimonos, Porzellan und ein goldener Buddha

Die Ausstellung im 1. Stock des Museums umfasst etwa Kimonos, Porzellan oder einen überdimensionalen japanischen Stoffdrachen. Ein Höhepunkt ist eine goldene Buddha-Statue, die Heinrich von Siebold, zweiter Sohn des Japanforschers Philipp Franz von Siebold, um das Jahr 1870 von Japan nach Wien brachte. Für Wolfgang Klein-Langner von der Siebold-Gesellschaft ist Philipp Franz von Siebold "der letzte Universalgelehrte auf dem Gebiet der Naturwissenschaften".

Alternative für abgesagte Jubiläumsfeier

Die ursprünglich geplante Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag musste Klein-Langner wegen der Corona-Pandemie absagen. "Das schmerzt uns natürlich sehr, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Im Oktober steht das 35-jährige Jubiläum der Siebold-Gesellschaft an, dann solle umso größer gefeiert werden, so Klein-Langner. Mit Ende des Jubiläumsjahres will sich der 80-Jährige dann nach mehr als drei Jahrzehnten aus dem aktiven Kreis der Siebold-Gesellschaft zurückziehen. "Es ist dann für meine Frau und mich an der Zeit, dieses Baby in die Freiheit zu entlassen. Dann müssen andere ran", meint Klein-Langner.