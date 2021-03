Der Fluch der Tigerente – Janosch wird 90

Zu Janoschs 90. Geburtstag denken vermutlich Millionen Menschen überall auf der Welt an ihre eigene Kindheit. Damals hat ihnen Horst Eckert, wie der Schriftsteller mit bürgerlichem Namen heißt, viele fröhliche, sorgenfreie Stunden beschert. In seinem bekanntesten Stück "Oh, wie schön ist Panama" nimmt er die Leser mit auf die Reise vom Bären und dem Tiger, die ausziehen, um den Ort ihrer Träume zu finden. Am Ende erkennen sie ihn in ihrem alten, frisch gestrichenen Zuhause. Das Kinderbuch erschien 1979 und erhielt den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Janoschs eigene Kindheit war hingegen der Ort der Alpträume: Geboren wurde Horst Eckert am 11. März 1931 in Oberschlesien. Die ersten Jahre wuchs er bei den Großeltern in einer Bergarbeiter-Siedlung auf. Der Vater war ein ungelernter Hüttenarbeiter und Kleinhändler, trank, brüllte und prügelte. Die Mutter dachte streng katholisch. Auch bei den Lehrern fand der Bub keinen Halt. In die Schule sei er nur höchst ungerne gegangen, erinnert sich Eckert.

"Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person." Horst Eckert in einem Interview

Geschichten voller Wärme, Solidarität und Treue

Gut 300 Werke in 40 Sprachen sind von Janosch erschienen, immer versuchte er dabei, die Welt ein bisschen harmonischer zu zeichnen als sie ist – wohl auch, um den Blessuren seiner eigenen Kindheit zu entkommen. Es entstanden Geschichten voller Wärme, Solidarität, Freundschaft, Treue und Toleranz. Mit Bären, Hasen und einer weltberühmten Tigerente – freundlichen Schmusetieren in einer unbeschwerten Parallelwelt.

Warum "Janosch"?

Sein Verleger riet Horst Eckert einst zum Pseudonym "Janosch". Kurioserweise bedeutet der Name "Gott ist gnädig" – dabei ist der Autor bekennender Atheist. Katholisch geboren zu sein, sei der größte Unfall seines Lebens, sagte er. Warum er dennoch genau diesen Künstlernamen wählte, weiß er heute selbst nicht mehr.

Janosch wurde Deutschlands erfolgreichster und bekanntester Bilderbuchkünstler. Glücklich ist er mit seinen Figuren allerdings nicht geworden. Die Schöpfungen verfolgten ihn. Seine Leser fanden die gezeichneten Traumwelten derartig faszinierend, dass sie sich um Eckerts Romane für Erwachsene wenig scherten, etwa um "Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm". Es ärgere ihn, dass sein Werk auf ein paar gezeichnete Figuren reduziert werde, sagte Eckert. Immer dieser Wunsch nach seinen Markenzeichen, die er längst nicht mehr ausstehen könne.

"Die wollen immer weiter und immer wieder Geschichten von diesem dämlichen Bären. Der hängt mir schon zum Hals raus." Horst Eckert in der Zeit

"Scheiß Tigerente! Kitsch!" Horst Eckert in der Süddeutschen Zeitung

Zerplatze Träume in München

Janosch war eher zufällig zum Kinderbuch gekommen. Nach einer Schmiede- und Schlosserlehre hatte er in einer Textilfachschule das Musterzeichnen gelernt und war in einer Textilweberei beschäftigt. 1953 zog es ihn nach München – mit dem Wunsch, Maler zu werden. Allerdings bestand er die Probesemester an der Akademie der Bildenden Künste nicht, obwohl er sie mehrfach wiederholte. Die Dozenten unterstellten ihm mangelnde Begabung.

Er schaffte auch so den Durchbruch. Der erste von Eckert illustrierte und getextete Band "Die Geschichte vom Pferd Valek" erschien 1960. Damals zeichnete er noch in kräftigen Farben. Im Lauf der Zeit wurden die Formen runder und weicher, kräftiges Rot und Blau wichen Pastelltönen. Ein Erfolg von vielen: Im WDR lief ab 1986 "Janoschs Traumstunde", eine 13-teilige Reihe, die es sogar ins amerikanische Fernsehen schaffte.

Kritik von Stoiber

Harsche Worte gab es später vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, der sich 2007 über eine Janosch-Karikatur im Spiegel echauffierte. Die Zeichnung zeigt einen Pfarrer, der am Taufbecken einem Säugling ein Kreuz in den Körper hämmert. Stoiber nannte den Künstler einen "falschen Propheten", den man meiden müsse. Medien wie die Süddeutsche Zeitung verwiesen auf die Meinungsfreiheit und konterten, die Geschichten seien ohne Frage "pädagogisch wertvoll".

Viele Jahre besaßen Eckert und seine Lebensgefährtin eine Wohnung in München-Neuhausen, bevor sie sich in die Berge von Teneriffa zurückzogen. Eigene Kinder wollte Janosch nie. Und auch sonst hielt er sich von Kindern eher fern, wie es hieß. Bücher schreibe er seit einigen Jahren nicht mehr.

Manche nennen ihn bis heute einen misstrauischen Grantler, manche einen kreativen Kauz. Andere sehen in ihm den "rundum netten Menschen". So oder so: Janosch hat die Welt zahlloser Kinder bereichert, vielleicht sogar gerettet.