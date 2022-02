Jane Campions Triumph: "Bin gewohnt, keinen Oscar zu bekommen"

Es war zwei Uhr morgens in Sydney, als das Handy von Jane Campion mit SMS-Nachrichten zu piepsen begann. Sie selbst blieb im Bett, ihr Partner jedoch stand auf und schaute nach den Neuigkeiten. Er habe sie richtiggehend "auf die Folter gespannt", so die Regisseurin gegenüber dem Branchenblatt "Deadline": "Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen habe ich gedacht, oh nein, wir haben keine einzige Nominierung bekommen."

Als sie erfahren habe, dass ihr für Netflix produzierter Western "Power of the Dog" 12 Mal für einen Oscar im Rennen ist, habe sie feuchte Augen bekommen: "Das berührt mich richtig. Ich vermute mal, die Oscars, oder besser gesagt die Academy, die sie vergibt, sind der Goldstandard in den Köpfen der allermeisten für das, was im Kino großartig ist, und ich bin so dankbar, dass sie so viele Leute, die an meinem Film beteiligt waren, berücksichtigt haben." Mit 12 Nominierungen verpasste Campion knapp den Rekord: Mehr als 14 Mal wurde noch kein Film ins Rennen geschickt: Das Maximum schafften bisher nur "Alles über Eva", eine Satire mit Bette Davis von 1950, "Titanic" und das Musical "La La Land".

"Es fühlt sich besonders an"

Mit "Power of the Dog" zählt Campion zu den absoluten Top-Favoriten bei der Preisverleihung am 27. März im Dolby Theatre von Los Angeles. Sie ist als Regisseurin für das nach einem Roman adaptierte Drehbuch und den besten Film nominiert. Auch Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch und Nebendarsteller Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee können sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Außerdem ist Nebendarstellerin Kirsten Dunst nominiert, Kamerafrau Ari Wegner, Cutter Peter Sciberras, die Ausstatter Grant Major und Amber Richards, die Ton-Leute Richard Flynn, Robert Mackenzie und Tara Webb, sowie Komponist Jonny Greenwood.

Für ihr Filmdrama "Das Piano" bekam Jane Campion (67) 1994 einen Drehbuch-Oscar, ging in der Kategorie für die beste Regie und den besten Auslandsfilm damals jedoch leer aus. Insofern sei das jetzt ein "Comeback", flachste die Künstlerin: "Es fühlt sich an wie ein besonderer Augenblick in deiner Karriere." Mit ihren unabhängigen Produktionen der letzten Jahre, darunter "Portrait of a Lady" (1996), "Holy Smoke" (1999), "In the Cut" (2003) und "Bright Star" (2009) hatte sie kaum jemanden in Hollywood beeindruckt: "Ich bin ziemlich daran gewöhnt, keinen Oscar zu bekommen, daher kenne ich beide Seiten. Ich meine, ich habe seit dem 'Piano' doch einige Filme gemacht, und die haben nicht annähernd diese Aufmerksamkeit bekommen, obwohl ich den Eindruck hatte, dafür ebenso hart geschuftet zu haben."

Fast wäre die Produktion abgebrochen worden

Es sei "wirklich rätselhaft", was die Leute begeistere und was nicht: "Ich bin die Letzte, die das herausgefunden hat, wissen Sie?" Der Erfolg für die "Power of the Dog" sei auch deshalb so berührend, weil die Produktion wegen der Pandemie zwischenzeitlich vor dem Aus gestanden habe. "Ich wusste zeitweise wirklich nicht, ob der Film jemals fertig werden würde, weil wir Schauspieler aus so vielen verschiedenen fernen Ländern im Cast hatten." Sie sei zum Nichtstun gezwungen gewesen: "Aber dann konnte ich mich wenigstens mal ausruhen."