"Die Ostdeutschen sind selbstbewusster geworden"

Die Journalistin und Schriftstellerin Jana Hensel, geboren 1976 und aufgewachsen in Leipzig, wurde 2002 mit "Zonenkinder" bekannt, dem Generationenporträt einer Jugend in der DDR. Ihre Texte nehmen eine selbstbewusst ostdeutsche Perspektive ein. Ihr neues Buch "Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland" versammelt Texte Hensels aus den vergangenen 15 Jahren. Martina Boette-Sonner hat mit der Autorin über ihr neues Buch, den westdeutschen Blick auf den Osten und über die Frage gesprochen, wie 30 Jahre nach dem Mauerfall der "Tag der Deutschen Einheit" zu feiern wäre.

Martina Boette-Sonner: Frau Hensel, Sie sind ja als Expertin für den Osten momentan in allen Talkshows sehr gefragt. Stresst das?

Jana Hensel: Na gut, sowas stresst natürlich ein bisschen, andererseits hat es auch den Vorteil – den ich gerne nutze – über die Sachen zu sprechen, die mir wichtig sind.

Ihr neues Buch "Wie alles anders bleibt" versammelt Essays und Aufsätze, journalistische Artikel, Interviews, zum Teil auch Texte, die etwas älteren Datums sind. Da erkennt man auch, mit welcher Geschwindigkeit sich manches verändert, zum Beispiel Leipzig.

Das ist richtig. Sie spielen auf einen Artikel darüber an, dass Leipzig die Armenhauptstadt des Landes war, dass das Armutsrisiko in keiner anderen Stadt so groß war wie in Leipzig. Heute ist Leipzig vor allem die Stadt, die am schnellsten wächst. Das Buch versammelt meine journalistischen Arbeiten zu Ostdeutschland aus 15 Jahren, und ich muss gestehen, ich bin wahnsinnig glücklich darüber. Viele dieser Geschichten sind durchaus gegen Widerstände erschienen, ich musste viel kämpfen für meine ostdeutsche Perspektive, für viele Geschichten aus Ostdeutschland. Ich bin immer wieder auf Desinteresse gestoßen, und dass es diese Texte jetzt in einem Band versammelt gibt, das freut mich sehr. Ich hätte nie damit gerechnet.

Sie schreiben über ein Leben im "falschen Land", und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch: Die Ostdeutschen haben seit der Wiedervereinigung ihren zugewiesenen Platz in der zweiten Reihe.

Ich vertrete diese ostdeutsche Perspektive, eine selbstbewusst ostdeutsche Perspektive schon sehr lange. Über Ostdeutschland sprechen und die dortigen Probleme ins Auge fassen, das machen wir erst seit 2015. Der Rechtsruck hat Ostdeutschland sichtbar gemacht. Heute sprechen wir so offen und vielfältig, kontrovers und gleichzeitig kundig wie eigentlich nie in all diesen Nachwende-Jahrzehnten über die ostdeutsche Situation – und die ostdeutsche Situation ist gekennzeichnet durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch in den 90er-Jahren, eine gigantische Abwanderung von jungen Leuten, einen Eliten-Austausch von Ost nach West, und eben dieses ständige Beschriebenwerden aus vornehmlich westdeutscher Perspektive. Womit man sich immer in einer Art zweiten Realität empfindet, sich als an die Peripherie geschoben empfindet. Das sind die Sachen, die ich erzähle, mal als Essay, mal als Porträt, zum Beispiel von Sigmund Jähn, dem Kosmonauten ...

... der erste Deutsche im All, das wissen nur die Westdeutschen nicht.

Genau, Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All, aber eben als DDR-Bürger, und letztes Jahr war der 40. Jahrestag seines Fluges. Im Prinzip kannte ihn niemand. Er wollte mich erst nicht treffen, aber ich habe ihn aufgesucht und eine große Geschichte gemacht – auch darüber, wie die Bundeskanzlerin sich weigert, Blumen und Glückwünsche zu schicken. Der Text erschien, und es gab eine unglaublich große Reaktion: Es gab danach Glückwünsche der Kanzlerin, es gab danach Glückwünsche des Vizekanzlers. Also, mein Versuch ist auch immer, die Ostdeutschen aus dieser peripheren Situation wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzuschreiben. Und je häufiger das gelingt, desto glücklicher macht es mich.