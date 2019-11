"Wir sind eher wie Werner Herzog und Klaus Kinski"

Vergangene Woche ist "Lara" im Kino gestartet, der zweite Spielfilm von Jan-Ole Gerster. Der in Berlin lebende Regisseur hat sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht, als sein Debüt "Oh Boy" 2012 zum Überraschungshit avancierte und einen Preis nach dem nächsten gewann. Im Interview erzählt der 41-Jährige, warum er so gerne mit Tom Schilling dreht, was ihn mit der Hauptfigur seines neuen Films verbindet und warum er beinahe nie Regisseur geworden wäre.

Bettina Dunkel: Seit "Oh Boy" sind sieben Jahre vergangen bis zum zweiten Spielfilm – was ist in der Zwischenzeit passiert?

Jan-Ole Gerster: Mit "Oh Boy" war ich fast bis 2014 beschäftigt, mit Festivals und Auslandsstarts, so dass ich erstmal mit einem riesigen "Oh Boy"-Kater mit meinem Rollkoffer zurück nach Berlin kam und mir überlegen musste: Was mache ich denn jetzt mit alldem? Oft ist es ja bei Debütfilmen so: Alles, was man erzählen möchte, wirft man in einen Film rein und so war es auch bei "Oh Boy". Da lagen nicht schon drei Drehbücher parat. Auch wenn einiges angeboten wurde, aber da war eben nichts dabei – bis ich das Drehbuch von "Lara" entdeckte, geschrieben von Blaž Kutin, mit dem ich auch noch andere Drehbücher entwickle. Blaž hat dieses Drehbuch vor nunmehr zwölf Jahren geschrieben und das hat auch schon Drehbuchpreise gewonnen. Aber es blieb unverfilmt aus einem mir nicht erklärlichen Grund. Ich hab's gelesen und war gleich ganz fasziniert und begeistert und auch erleichtert, weil ich dachte: Ich glaub, das wird mein nächster Film. Das hab ich dann so sacken lassen und noch ein zweites Mal gelesen und mit Blaž drüber gesprochen und er war ganz aufgeregt und auf einmal waren alle ganz aufgeregt und der Produzent meinte: Komm, wir drehen nächstes Jahr. So kam dann eins zum anderen und trotz der langen Warterei und der Zeit zwischen den Filmen ging dann die Reise mit "Lara" sehr schnell los.

"Lara" ist wieder eine Charakterstudie, eine sehr intensive, ebenso wie "Oh Boy" – den du aber selbst geschrieben hattest. Wie schwer oder auch leicht fiel es dir, dich in eine Figur hineinzuversetzen, die nicht aus deiner Feder stammt?

Das ist tatsächlich ein eklatanter Unterschied. "Oh Boy" habe ich von Innen nach Außen inszeniert, das war sehr dicht an mir dran. Bei "Lara" war es eher von Außen nach Innen, wo ich zu einem Kern vordringen musste und wollte, den ein anderer Autor zu Papier gebracht hat. Das fand ich aber auch sehr spannend, weil ich eine Reaktion auf diese Lara hatte, die etwas mit mir gemacht hat, die hat mich bewegt. Es gibt ja auch Drehbücher, die lassen einen kalt. Die sind trotzdem gut geschrieben, aber mich interessiert schon die Frage, warum einen manche Sachen mehr beschäftigen als andere. Im Fall von "Lara" musste ich erstmal ergründen, was das mit mir zu tun hatte. Das war ein sehr spannender Prozess, sich dieser Lara zu nähern.

Was hat es denn mit dir zu tun?

Na ja, Lara ist eine sehr leidenschaftliche Figur, das teile ich mit ihr. Darüber hinaus kenne ich ihren Konflikt so ein bisschen, auch wenn sich das bei mir etwas anders entwickelt hat. Aber auch bei mir gab's so Weichenstellungsmomente – in meiner Studienzeit zum Beispiel, als ich mit dem, was ich mir so erträumt hatte, ins Wanken gekommen bin. Das hatte – wie in Laras Geschichte – auch mit Kommentaren von Dozenten zu tun. Und dann ist so eine Filmschule ja auch ein Haifischbecken an künstlerischen Egos. Und ich hatte so viel Ehrfurcht und eine so große Liebe fürs Kino, dass ich dachte: Was ist, wenn das alles nicht aufgeht und ich das nicht schaffe, Regisseur zu sein? Und Kino dadurch – also das, was ich so sehr liebe – eine ganz schlechte Erfahrung bleibt und wird? Tatsächlich habe ich dann auch mal in Erwägung gezogen, einfach Platz für andere zu machen, die das vielleicht besser können. Lara hat das ja leider genauso gehandhabt. Ich habe mich dann noch mal besonnen und gesagt: Das kann nicht sein, dass man – das habe ich, glaube ich, wirklich gedacht – mit 60 auf sein Leben zurückblickt und denkt: Warum habe ich das nicht probiert? Warum habe ich mich das nicht getraut? Und die Angst vor einem falsch gelebten Leben oder einem Leben, das man so zielsicher an seinen Träumen vorbeigelebt hat, die kenne ich irgendwie und die beschäftigt mich. Und darin liegt im Fall von Lara eben auch eine ganz große Tragik.