Jan-Ole Gerster erhält den Förderpreis für die beste Regie

Die unabhängige Jury, zusammengesetzt aus Schauspielerin Melika Foroutan, Produzentin Claudia Steffen und Produzent Alfred Holighaus, lobte unter anderem die Inszenierung des Films. Diese sei "auffällig, aber nicht aufdringlich formbewusst".

Zwei Auszeichnungen für "Es gilt das gesprochene Wort"

Gleich zwei Preise erhielt das Scheinehe-Drama "Es gilt das gesprochene Wort": Der kurdische Darsteller Oğulcan Arman Uslu erhielt für sein Leinwanddebüt den Preis für die beste Schauspielleistung. Nils Mohl und Ilker Çatak erhielten den Preis für das beste Drehbuch.

Die Auszeichnung für die beste Produktion ging an Martin Lischke und die via Crowdfunding finanzierte Komödie "Leif in concert". Mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 70.000 Euro gehört der Förderpreis Neues Deutsches Kino zu den höchstdotierten Nachwuchsauszeichnungen in Deutschland.

Margot-Hielscher-Preis für den Franzosen Louis Garrel

Mit 10.000 Euro dotiert ist der erstmals verliehene Margot-Hielscher-Preis. Er geht im Rahmen des Filmfests an Künstler und Künstlerinnen, die bereits in jungen Jahren mit ihrem Können auffallen. Hielschers Neffe und Preisstifter Peter Graf von Schall-Riaucour überreichte den Preis am Mittwochabend dem französischen Schauspieler und Filmemacher Louis Garrel, der auf dem Filmfest auch seine neue Regiearbeit "L’homme fidèle" präsentierte.

In Gedenken an die 2017 verstorbene Schauspielerin und Schlagersängerin Margot Hielscher traten bei der Gala Alice und Ellen Kessler auf, Götz Alsmann begleitete die Zwillinge am Flügel.