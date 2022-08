Böhmermann will altes Apotheken-Logo abschaffen: "Nazizeichen"

An jeder deutschen Apotheke prangt ein "Nazizeichen", wenn es nach dem Satiriker Jan Böhmermann geht. Und das solle schleunigst von der Bildfläche verschwinden, fordert Böhmermann. Und so kam's: Im Urlaub sei ihm aufgefallen, dass Apotheken in fast ganz Europa ein grünes Kreuz als Logo haben – nur in Deutschland nicht, erzählt der Entertainer in der neuesten Folge seines Podcasts mit Olli Schulz "Fest & Flauschig". Böhmermann recherchierte und stellte fest, dass die Schriftart Fraktur in der Zeit des Nationalsozialismus eingeführt worden war. Im Podcast sagt Böhmermann: "Dieses Logo, was wir heute haben, wurde im Grunde genommen fast genauso im Jahr 1936 eingeführt."

"Weil die Nazis dahinterstecken"

Böhmermann stellt im Podcast klar, er interessiere sich eigentlich gar nicht für Apotheken. Er halte nur dieses Logo, seit er denken könne, für "eine ästhetische, gestalterische Beleidigung, und jetzt weiß ich auch, warum: Weil die Nazis dahinterstecken".

Seine Recherche führte Böhmermann auf die Webseite des Deutschen Apothekenmuseums im Heidelberger Schloss, wo die Entstehungsgeschichte des Apothekenwahrzeichens dargestellt wird. Dort ist zu erfahren, dass zum äußeren Erscheinungsbild einer Apotheke über Jahrhunderte ein individuelles Apothekenwahrzeichen gehörte. Bemalte Schilder hätten zum Beispiel auf den Namen des Apothekenbesitzers und manchmal auch auf das Gründungsjahr hingewiesen. Häufig illustrierten Figuren von Tieren, Fabelwesen oder Schutzpatronen auch für diejenigen, die nicht lesen konnten, den Apothekennamen.

Keine "Drei-Löffel-Flasche" als Logo

Ende der 1920er Jahre habe man dann erstmals versucht, ein einheitliches Logo als Apothekenwahrzeichen zu schaffen. Ziel sei gewesen, ein auffälliges Zeichen zu finden, das jedermann einen Apothekenstandort signalisierte. Das vorgeschlagene weiße Kreuz auf rotem Grund kam nach Angaben des Deutschen Apothekenmuseums wegen der Schweizer Nationalflagge nicht infrage. Die "Drei-Löffel-Flasche" im Bauhaus-Stil der neuen Sachlichkeit hat sich ebenfalls nicht durchsetzen können und entsprach in den Dreißigerjahren auch in keiner Weise der Kunstideologie des Nationalsozialismus. Jan Böhmermann bedauert auf Instagram, dass es die "Drei-Löffel-Flasche" nicht geschafft hat.

Nach Kriegsende und dem Verbot der Runenzeichen habe man sich mit dem Übermalen oder Überkleben des Runenzeichens beholfen, das rote A aber sei geblieben, ist beim Deutschen Apothekenmuseum zu erfahren. In Fachzeitschriften wurden Ende der Vierzigerjahre die unterschiedlichsten Entwürfe diskutiert, bis man sich 1951 für das heute gültige rote "A" entschied und zwar in der Kombination mit Arzneikelch und Schlange.