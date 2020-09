Jan Böhmermann läuft nicht "mit der Wahrheit in der Tasche rum"

Der Text seiner ersten beiden Tweets am 16. Januar 2009: Schlichte Befindlichkeitsbekundungen. "Hunger" und "Gut, also: Es funktioniert!! Dann bin ich ab jetzt ein Twitterer. Was für eine Zeitverschwendung". Der ironische Ton ist gesetzt. Gut elf Jahre ist das jetzt her. Zur Einordnung: Der US-amerikanische Präsident an diesem Tag heißt George W. Bush. Es ist also durchaus Zeit vergangen, seitdem. 2020 ist der Moment, um zurückzublicken. So sieht es der Satiriker und Journalist Jan Böhmermann. Online hat er seine Tweets aus der Zeit allesamt gelöscht. Wozu das Ganze? Warum die Übertragung aus dem schnelllebigen sozialen Medium in die ganz andere Welt des Buchs? "Das Spannende an diesem Medienbruch ist, das digital Vorhandene digital komplett rauszunehmen und das mit einer Distanz zum Material, aber auch zu sich selber in ein Buch zu drücken", sagt Jan Böhmermann. "Ich glaube, ich habe hier was an Material, das Literatur ist. Das bedeutet nicht, dass es großartige Literatur ist. Oder, dass ich irgendwie vermute, dass es Bestand hat. Sondern es ist erstmal nur ganz sachlich der Versuch, es einzuordnen. Das ist Literatur – und nicht das Abdrucken der kultigsten Tweets oder das Ausdrucken des Internets."

Literarisches Experiment ex post

Die Versuchsanordnung ist ein literarisches Experiment ex post: Elf Jahre lang hat Böhmermann alles ins Internet reingefeuert, was ihm in den Sinn kam. Die eigenen Gedanken vor Publikum ausprobiert. Live und impulsiv, jeden Tag aufs Neue. Als Text bewähren muss sich das Material jedoch erst heute. In der Rückschau, zwischen zwei Buchdeckeln. Wie liest sich das also?

Talkmaster Markus Lanz, die britische Rockband Coldplay, den 9. November, Skateboard fahrende Männer, Nazis: In den Tagen dieser Tweets findet die Polizei zuerst in Eisenach ein brennendes Wohnmobil mit den verkohlten Leichen zweier Rechtsterroristen und nimmt kurze Zeit später in Jena Beate Zschäpe fest. Zum Teil werden solche Zusammenhänge in Fußnoten erklärt. Doch ohne die Rückkopplung an die konkrete vergangene Gegenwart ist dieses Nebeneinander manchmal überraschend, an anderen Stellen wirkt es beinahe pietätlos.

Der Twitter-Account als Readymade

Aber ist nicht genau das Sinn der Übung? Man liest sich durch die endlose Liste der Tweets. Gedruckt in einem Buch, denn mit Scrollen auf dem Bildschirm würde man nur schwer bis 2009 zurückkommen. Eine Materialsammlung, die sich über sich selbst noch gar nicht im Klaren ist. Diese Texte wurden niemals dafür geschrieben, gedruckt zu werden. Der Twitter-Account als Readymade, ist das die Geste? "Also ich bin jetzt nicht Thilo Sarrazin oder Gabor Steingart oder Richard David Precht und laufe so mit der Wahrheit in der Tasche rum", sagt Böhmermann. "Sondern das Buch ist eigentlich eine Frage, und es war von mir als Frage gemeint. Und das ist vielleicht auch eine Frage an die Leute, die das lesen. Man muss sich das erschließen, man muss sich seine Gedanken zu dem Medium machen und zu dem Material."

Lies mich und sag mir, was ich bin. Was Böhmermann hier tut, ist: Er stellt das soziale Netzwerk Twitter aus. In all seinen Höhen aber auch all seinen Abgründen. Das wirkt wie ein pars pro toto. Denn Abgründe gibt es einige zu entdecken, vor allem, man ahnt es bereits vor der Lektüre, seit dem Jahr 2015, als Deutschland endgültig zum Einwanderungsland wurde. Das Buch konserviert den Sound. Für ein Publikum der Gegenwart, das nachlesen möchte. Oder das soziale Netzwerke nicht aus eigener Anschauung kennt. Und für die Zukunft.

Das Buch - das Archiv

"Wer sagt uns denn, dass das, was wir ins Internet pusten, denn überhaupt irgendwann noch abrufbar ist? Dass das nicht einfach irgendwann alles verschwunden ist, dass es keiner mehr weiß, was eigentlich war, warum wir uns aufgeregt haben? Das sind digitale Phänomene, die sich in der Wirklichkeit manifestieren, die man irgendwie festhalten muss," sagt Böhmermann. Er glaubt, dass das Digitale dafür nicht ausreiche, ungeeignet sei. "Sogar das Internet vergisst zwar nichts, aber es vergisst auch immer alles sofort, wenn es geschrieben ist".

Die Lektüre zeigt sehr deutlich, woran wir uns in den letzten elf Jahren gewöhnt haben: An eine erhitzte, dauererregte Sprache – nicht zuletzt produziert vom Medium Twitter selbst: Die knappe Form des Tweets provoziert die Verkürzung. Das Angebot zu liken fördert die Pointe. Die Möglichkeit zu kommentieren fordert auf zur Gegenrede. Diese Logik ist längst in die analoge Welt hinübergeschwappt. Deshalb hätte man sie im Buch deutlicher herausarbeiten können, hätte der Autor stärker auch die Comments mitgeliefert. Stattdessen konzentriert er sich auf wenige Highlights prominenter Dialogpartner*innen und besonders krasse Angriffe. Das ist vor allem deshalb schade, weil in einer allgemeinen Konzentration auf das Grobe des Mediums der Blick auf das Spielerische oft verloren geht.

Dennoch funktioniert das Buch tatsächlich als eine Art Gegenwartserzählung. Gewünscht hätte man sich dazu eine Kommentarebene, mehr Einordnung, Reflexion des eigenen Tuns. Denn eines ist klar: Der Autor bedient die Logik der Erregungsspirale selbst perfekt. Er ist kein Unbeteiligter in diesem Spiel, trägt bei zur Erhitzung der Sprache. Nicht zuletzt durch seine Reichweite: Böhmermann folgen auf Twitter 2,2 Millionen Menschen – deutlich mehr als dem Account der BILD-Zeitung.

Jan Böhmermann, Gefolgt von niemandem, dem du folgst: Twitter-Tagebuch. 2009-2020, ist bei Kiepenheur & Witsch erschienen.