James-Krüss-Preis für David Almond und Alexandra Ernst

Der britische Autor David Almond erhält den James-Krüss-Preis 2022 für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Das teilte die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek (IJB) am Montag in München mit. Die mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2013 alle zwei Jahre für ein herausragendes kinder- oder jugendliterarisches Werk vergeben, das durch sprachliche Brillanz, Originalität, fantasievolles Erzählen, Formenvielfalt und Humanismus überzeugt. Mit dem Preis, der nach dem Kinderbuchautor Krüss (1926–1997) benannt ist, soll Erzählkunst und Weltoffenheit gefördert werden.

In der Begründung heißt es, Almonds Texte seien geprägt von erzählerischem Eigensinn und feinem Sprachempfinden, sowie getragen von Empathie, Humor und einer großen Lust am Sprachspiel. Seine komplexen Geschichten schilderten "unsere Realität und sind zugleich an der Grenze zum Magischen angesiedelt". Der Weg dahin führe über die großen Fragen der Existenz, denen Almond ebenso wenig ausweiche, sowie über seine "eigenwilligen, autonomen Kinderfiguren".

Auszeichnung auch für Übersetzerin Alexandra Ernst

Mit Almond werde auch seine derzeitige Hauptübersetzerin Alexandra Ernst ausgezeichnet, heißt es. Sie übertrage die fantasievollen Spracherkundungen, gewitzten Wortspielereien und atmosphärischen Verdichtungen in den Romanen des Autors "mit Eleganz und feinsinnig in ein literarisch ebenbürtiges Werk auf Deutsch". Die Verleihung findet am 8. September auf Schloss Blutenburg in München statt.

Der 1951 in Gateshead geborene Almond ist einer der bedeutendsten britischen Kinder- und Jugendbuchautoren der Gegenwart. Sein bekanntestes Werk ist der vielfach übersetzte Roman "Skellig" (1998; in Deutsch "Zeit des Mondes"). Er wurde unter anderem mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis geehrt. Mit seiner Familie lebt der Schriftsteller in Northumberland (England).

Mit Material der Nachrichtenagentur KNA