James Bridle sieht ein neues dunkles Zeitalter heraufdämmern

Wir wissen immer mehr, wir sind weltweit vernetzt und erleben ständig technologische Durchbrüche. Trotzdem leben wir in einer Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, in der Nationalismen wachsen, gesellschaftliche Spaltungen und ethnische Konflikte zunehmen und der Klimawandel fortschreitet. Oder, wie es James Bridle in seinem Buch "New Dark Age" ausdrückt: "Das, was die Welt eigentlich aufklären und beleuchten soll, verdunkelt sie in der Praxis. Die Überfülle an Information und die Vielzahl an Weltanschauungen, die uns heute über das Internet zur Verfügung stehen, produzieren keine kohärente Konsensrealität, sondern eine Wirklichkeit, die vom fundamentalistischen Beharren auf simplifizierenden Narrativen, Verschwörungstheorien und postfaktischer Politik zerfressen ist".

"Je obsessiver wir die Welt berechnen, desto unbegreiflicher erscheint sie"

James Bridle sieht ein neues dunkles Zeitalter heraufziehen. Hauptverantwortlich dafür seien die neuen Technologien, die die großen Probleme der Gegenwart verstärken und sie zum Schlechteren lenken. Daran wiederum sei das Computerdenken schuld: ein Denken, das davon ausgeht, dass Mensch und Welt ihrerseits wie Computer funktionieren. Dadurch werde vieles undenkbar, zum Beispiel, dass es Probleme geben könnte, die nicht mit einer App aus der Welt zu schaffen seien. Am Anfang dieses Denkens standen Versuche, die Welt berechenbarer zu machen, konkret: das Wetter genauer vorherzusagen oder, während des Zweiten Weltkriegs, die Flugbahnen von Geschossen zu bestimmen. Diese Versuche führten zu Computern und KIs –und zu einer Prämisse des neuen Dark Age: "Je obsessiver wir versuchen, die Welt zu berechnen, desto komplexer und unbegreiflicher erscheint sie".

Globale Computerisierung führt zu Unvorhersehbarkeit

Heute sind die Auswirkungen der neuen Technologien überall spürbar. Die Digitalisierung gehöre zu den Mitverursachern der Klimakrise, weil die Serverparks sehr viel Strom verbrauchen und so zur Erderwärmung beitragen. Gleichzeitig gehe Wissen verloren: Wenn der Permafrost in Sibirien oder Grönland taut, werden künftige ärchäologische Funde unmöglich sein. Dazu passe, dass Wissenschaft nicht mehr, sondern weniger neue Erkenntnisse hervorbringt. Das habe auch damit zu tun, dass sich Wissenschaftler gezwungen sehen, mit immer größeren Datenmengen zu arbeiten und sich dabei weniger auf ihr Denken als auf ihre Computer verlassen. Auf der anderen Seite werden die Rechner immer komplexer: Schon heute fällt ein computergestützter Finanzkapitalismus Entscheidungen im Millisekunden-Bereich. Und Computer lernen mithilfe von neuronalen Netzen: mit dem Ergebnis, dass kein Mensch mehr versteht, wie und warum sie zu Entscheidungen oder Ergebnissen kommen. Kurz: "Mit der Ausbreitung der Computerisierung nehmen auch Undurchschaubarkeit und Unvorhersehbarkeit zu."