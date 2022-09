James Bond-Jubiläums-Auktion: 3 Millionen Pfund für Aston Marton

Musikalisch Interessierte können signierte Originalpartituren ersteigern, Maßanzüge von Tom Ford oder eine Drachenfigur, die in "Casino Royale" den Eingangsbereich eines Restaurants schmückte. Auch Koffer, Brillen, eine E-Gitarre und Handtaschen sind im Angebot.

Als im Januar 1962 die Dreharbeiten für den allerersten "Bond" begannen, glaubte die damals produzierende United Artists übrigens nicht vorbehaltlos an das Projekt, weshalb nur eine "bescheidene" Million US-Dollar als Budget zur Verfügung stand. Das hielt den Szenenbauer Ken Adam bekanntlich nicht davon ab, beeindruckende Kulissen zu entwerfen. Schauplatz war damals neben London vor allem Jamaika, wo nicht nur am dortigen Flughafen gedreht wurde, sondern auch in diversen Hotels und Villen, sowie an Wasserfällen.

"Dreharbeiten mindestens zwei Jahre entfernt"

Ob und wie die James-Bond-Reihe weitergeht, steht noch nicht fest. Der "Spectre"- und "Skyfall"-Regisseur Sam Mendes schlug vor, die nächste Folge müsse unbedingt eine Frau inszenieren: "Ich denke, es wäre wunderbar." Leider sei das Geschäft mit Devotionalien aller Art inzwischen für James Bond so enorm wichtig, dass ein jüngerer, unbekannterer Schauspieler kaum noch Chancen habe, da rein zu wachsen. Der schwarze Schauspieler Idris Elba wird derzeit angeblich am häufigsten gefragt, ob er sich vorstellen könnte, den Titelhelden darzustellen, hat aber beteuert, das sei kein "Karriereziel".

Barbara Broccoli hatte im vergangenen Juni gesagt, die Suche nach einem neuen Darsteller des Bond nach dem Abschied von Daniel Craig habe noch gar nicht ernsthaft begonnen: "Niemand ist im Rennen. Wir überlegen, wohin wir mit ihm gehen sollen, wir sprechen das durch. Es gibt kein Drehbuch und wir können uns auch keins einfallen lassen, bis wir entschieden haben, wie wir den nächsten Film angehen wollen, denn es ist wirklich eine Neuerfindung von Bond. Wir erfinden neu, wer er ist, und das braucht Zeit. Ich würde sagen, dass die Dreharbeiten mindestens zwei Jahre entfernt sind."