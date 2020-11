James-Bond-Ikone: Teuerster Bikini der Welt wird versteigert

Die Szene ist vielen unvergesslich: Ursula Andress steigt als "Honey Rider" wie die "schaumgeborene" Venus aus dem Meer, gekleidet in einen elfenbeinfarbenen Baumwoll-Bikini, an der Hüfte ein Messer, in den beiden Händen jeweils eine Muschel. Dabei singt sie den Titel-Song "Underneath the mango tree", der Hauptdarsteller Sean Connery so sehr animiert, dass er in die Melodie einstimmt - der Rest ist Geschichte. Am 12. November haben Fans nun Gelegenheit, das wohl wichtigste Utensil dieser ikonographischen Szene käuflich zu erwerben, bei einer Versteigerung in Calabasas im San-Fernando-Valley unweit von Los Angeles. Dort kommen bei der Auktion "The Icons & Legends of Hollywood" noch weitere Ausstattungsgegenstände unter den Hammer.