"Assume Form" zeigt, wie fröhlich James Blake klingen kann

Direkt im Eröffnungsstück erklärt James Blake, worum es auf "Assume Form", seinem neuen, vierten Album, geht: "Ich werde eine Form annehmen, singt er, dieses Mal gehe ich raus aus meinem Kopf, du kannst mich berühren". "Assume Form" ist eine musikalische Selbstermächtigung. Blake versucht, Depression und Zweifel, die er bislang in gebrochenen Elektro-Balladen besungen hat, hinter sich zu lassen. Mittlerweile lebt Blake in Los Angeles, er hat sich verliebt, und es liegt nah, den offenen Sound der Platte auf diesen Lebenswandel zurückzuführen. Blake ist nicht mehr nur noch der einsame Musiker, dessen Stücke zum Soundtrack körperloser, digitaler Interaktionen wurden; auf "Assume Form" nähert er sich dem menschlichen Körper. Etwa in "Barefoot In The Park", einer Zusammenarbeit mit der spanischen Avantgarde-Pop-Sängerin Rosalía.

Der DJ, der auch ein Popstar sein kann

James Blake war bislang immer nur James Blake. Auf seinen Solo-Alben waren Zusammenarbeiten die Ausnahme. Auf "Assume Form" hört man gleich fünf Gäste. Blake ist besonders in den USA ein gefragter Produzent. Er hat Beats und Melodien komponiert für Beyoncé, Kendrick Lamar oder Frank Ocean. "Assume Form" ist eine Kollektivarbeit. Die zusätzlichen Stimmen geben dem Album mehr Struktur. In "Mile High" etwa singt Blake ein träges Duett mit dem Rapper Travis Scott über den "mile high club", ein Slangbegriff für die exklusive Gruppe von Menschen, die schon einmal im Flugzeug Sex hatten.

James Blake macht seit mittlerweile zehn Jahren Musik. Mit seiner leidend-weinerlichen Stimme hat er 2010 die düsteren Bassstrukturen von Dubstep aufgebrochen, es war eine Sensation. Der DJ, der auch ein Popstar sein kann – James Blake hat dafür den Weg bereitet. Mittlerweile hat die Gegenwart zu ihm aufgeschlossen. Kitschige Pop-Barden wie Sam Smith oder Hozier füllen mit ihren Trauergesängen Stadien, und viele Künstlerinnen, die auf Streamingdiensten erfolgreich sind, haben Blakes Zeitlupen-Akkorde und seine von Effekten veränderte Stimme kopiert und weiterverarbeitet. "Assume Form" wirkt nicht so innovativ wie sein Debütalbum vor acht Jahren. Nach wie vor hat Blake ein gutes Gefühl für Geschwindigkeit, Zeit und Dramaturgie. Doch manchmal verliert sich Blake zu sehr in Effekten, und eilt zu schnell von einer musikalischen Idee zur nächsten.

Auf der Suche nach sich selbst

Doch insgesamt hat es etwas Friedliches, James Blake dabei zuzuhören, wie er in und mit seiner Musik auf der Suche nach sich selbst ist. Die besten Stücke auf "Assume Form" sind eher die leisen, fröhlicheren Kompositionen auf der zweiten Hälfte des Albums, etwa "I’ll Come Too", in dem es einfach nur darum geht, wie schön es ist, zu zweit mit dem Auto durch die Stadt zu fahren.

"Assume Form“"von James Blake ist vergangenen Freitag bei Polydor (UniversaL) erschienen.