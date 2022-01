Jahr des Tigers: Das bedeutet Chinas neues Sternzeichen

Wer im Jahr des Tigers geboren wurde (zuletzt 1986, 1998, 2010) gilt in China als "aggressiv und leicht entflammbar", demgegenüber heißt es über Menschen, die unter dem Sternzeichen des Schweins auf die Welt kamen (1983, 1995, 2007 und 2019), sie seien "freundlich und bescheiden". Beide zusammen ergeben nach Meinung chinesischer Astrologen ein ideales, "romantisches" Paar, wie es im offiziösen Organ "China Daily" heißt.

Dort wird auch die Kulturgeschichte des Tigers-Symbols näher erläutert. Demnach wird schon in Texten aus der Han-Dynastie (206 bis 220 nach Christus) der Tiger als "König aller Lebewesen" bezeichnet. Damit verbunden sei die Gleichsetzung von Tiger und Herrscher im Schriftzeichen wáng (王). Dieses Symbol müsse sich auch auf allen "original-chinesischen" Devotionalien finden, die zum Jahr des Tigers, das am 1. Februar beginnt, im Handel seien.

Der Grund dafür, dass in China nicht wie im Westen der Löwe, sondern der Tiger als Monarch verehrt wird, besteht laut Zhu Fa, einem von "China Daily" zitierten Philologen der Universität Schanghai, darin, dass es anders als in Europa im antiken China viele Tiger gab, während Löwen nahezu unbekannt waren. Vor allem der südchinesische und der sibirische Tiger seien in historischen Quellen allgegenwärtig. Zuletzt sei die Raubkatze in der Gegend von Schanghai vor weniger als 100 Jahren gesichtet worden.

Tiger symbolisieren den Westen und den Herbst

Antike Kaiser nutzten "Tiger-Talismane", um ihre Truppe zu verlegen: Die Gegenstände waren teilbar, eine Hälfte blieb beim Kaiser, die andere nahm ein General mit in die Schlacht. So konnten vom Hof Boten ausgesendet werden, die nur glaubwürdig waren, wenn sie die fehlende Hälfte vorweisen konnten.

Tiger und Drache hätten im historischen China gleichermaßen als heilige Tiere gegolten, wie etwa der Ausdruck "duckende Tiger, verborgene Drachen" besage, womit Talentschmieden voller unentdeckter Begabungen gemeint seien. Nicht vergessen werden dürfe auch die Philosophie, nach der fünf Element, nämlich Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde die Geschehnisse auf der Welt bestimmten. Der Drache entspreche dem Symbol Holz, der Tiger dem Metall. Im weiteren Sinne gelte das Sprichwort "grüner Drache links, weißer Tiger rechts", womit gemeint sei, dass der Drache für den Osten und den Frühling stehe, der Tiger für den Westen und den Herbst.

Es gibt nur noch knapp 4.000 freilebende Exemplare

Diese Symbolik soll mindestens 6.500 Jahre alt sein, wie ein Grabfund bewiesen habe. So sei ein Skelett mit Drachen- und Tiger-Bildern gefunden worden, wobei die Sinnbilder einst mit Muscheln gelegt wurden. Der Drache soll sich erst zwischen 221 vor und 220 nach Christus als endgültiges Symbol Chinas durchgesetzt haben. Der Tiger gilt seitdem als Schutzpatron von Zivilpersonen. Vor allem im Südwesten Chinas sei er nach wie vor als Totem in Gebrauch. Und auch in Tibet sei der Tiger von großer Bedeutung: Der mythische König Gesar habe einst diese Raubkatze erschlagen, woraufhin deren Gliedmaßen zu Bergen, Flüssen und Ebenen geworden seien.

Noch heute kleiden chinesische Eltern ihre Kleinkinder in Tiger-Kostümen, vor allem, um sie vor Erkältungen und anderen Missgeschicken zu bewahren.

Der World Wildlife Fonds (WWF) nahm das Jahr des Tigers übrigens zum Anlass, mehr Anstrengungen zum Schutz der letzten wildlebenden Exemplare zu unternehmen. Es gehe darum, wie von den "Tiger-Staaten" einst versprochen, die Zahl der Tiger von 3.200 im Jahr 2010 auf künftig 6.400 zu erhöhen. Zuletzt seien 2016 rund 3.900 Exemplare gezählt worden.

In den USA werden sich wohl vor allem die Cincinnati Bengals vom Sternzeichen des Tigers Chancen ausrechnen, das kommende Super Bowl-Finale zu gewinnen. Helme und Hosen der Bengals zieren Tiger-Streifen. Am 13. Februar müssen sie gegen die Los Angeles Rams bestehen.

So wird der chinesische Sternkreis berechnet

Anders als im Westen orientiert sich der chinesische Sternkreis nicht am Sonnen-, sondern am Mondkalender. Das chinesische Neujahrsfest wird zum zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende gefeiert. Das kann zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar sein. Das chinesische Horoskop besteht im Gegensatz zu westlichen Horoskopen aus zwei Teilen: einerseits dem Tierkreiszeichen und andererseits einem der erwähnten Elemente. Alle zwei Jahre verbinden sich Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser neu mit einem der zwölf Sternzeichen. Jede Konstellation kommt also in einem Zyklus von 60 Jahren vor. Am 1. Februar gilt die Kombination Tiger-Wasser und weil Wasser als "schwarz" gilt, wird auch vom "Jahr des schwarzen Tigers" gesprochen.