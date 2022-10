"Jagd auf Journalisten": Putins treueste Fans empört über Zensur

Eine neue Volte im innerrussischen "Informationskrieg": Zahlreiche "Militärexperten" kommentieren und debattieren mit ihren Teams auf Telegram-Kanälen tagesaktuell den Frontverlauf, Mobilisierungsprobleme und allerlei politische Neuigkeiten. Gemeinsam ist ihnen allen die ultra-nationalistische, nicht selten rechtsextreme Grundhaltung. Dabei haben sie teilweise mehr als eine Million Abonnenten und brüsten sich mit mal mehr, mal weniger verlässlichen Exklusiv-Informationen vom Kriegsschauplatz.

Sie ergehen sich in wüsten Schmähungen gegen die Ukraine, verbreiten gerne propagandistische Halbwahrheiten und lagen bisher Putin und seinen Generälen zu Füßen, doch das könnte sich ändern. Grund dafür: Nach "zuverlässigen Informationen", so der sehr populäre Kanal "Wargonzo", wollten "einzelne Generäle und Militärchefs" unliebsame Blogger im eigenen Land zum Schweigen bringen, nachdem sie anscheinend zu offenherzig über Niederlagen und Rückzüge berichtet haben. Das angemessene Disziplinierungs-Mittel ist seit langem bekannt: Entsprechenden Medienleuten wird vorgeworfen, die "Armee zu diskreditieren". Darauf stehen Haft- und Geldstrafen.

"Wir sind nicht käuflich"

"Ich weiß nicht, wie es um die anderen Angeklagten bestellt ist", so "Wargonzo"-Gründer Semen Pegow (37), der von einer "Jagd auf Journalisten" sprach: "Die hochrangigen Chefs des Verteidigungsministeriums haben nicht einmal versucht, Beziehungen zu uns aufzubauen. Ja, es gab Aufrufe über Mittelsmänner mit finanziellen Vorschlägen, um bezahlte Praktika zum Ruhm einzelner Militärführer zu machen, aber wir sind grundsätzlich gegen einen solchen Ansatz. Wir loben oder tadeln niemanden für Geld. Unsere Position sowie unser Schweigen sind nicht käuflich. Wir sind für gesunde und professionelle Beziehungen - daran sind meiner Meinung nach das Land, die Gesellschaft und der russische Staat selbst jetzt am meisten interessiert."

Unter den Lesern und anderen Bloggern hat dieses mediale Scharmützel Wut und Empörung ausgelöst: "Das ist pure Erschütterung der Gesellschaft, des Staates und schafft eine revolutionäre Situation", kommentierte ein "Wargonzo"-Kollege. Statt bestraft und zensiert zu werden, sollten die Telegram-Kanäle vielmehr eine Belohnung einfordern: "Dank ihnen weiß der Oberste Befehlshaber, was im Allgemeinen los ist - jenseits der schönen Berichte und Präsentations-Folien".

"Kein Problem, jemandem zum Schweigen zu bringen"

"Ich hoffe wirklich, dass das Gerüchte sind, nicht weil ich Angst habe oder etwas anderes, sondern weil es eine Schande für den Staat wäre. Und wenn das passiert, wird es die Gesellschaft noch mehr spalten, und ich will Evolution, nicht Revolution", so die radikale "Patriotin" Anastasia Kaschewarowa. Wenn die Generäle die Blogger wirklich gängeln wollten, verliere sie "den Glauben an die angemessene Gangart der Macht im Allgemeinen".

Die innerrussische Machtprobe werde zu "nichts Gutem" führen, mutmaßt Boris "Oberstkassad" Rozhin (800.000 Abonnenten): "Tatsächlich ist es für die Behörden kein Problem, jemanden auf den Listen zum Schweigen zu bringen, das ist eine technische Frage. Wie es möglich ist, Informationsstrukturen zu zerschlagen, die für die Behörden unerwünscht sind, könnte man sich am Beispiel der Informationsstrukturen von Alexej Nawalny und verschiedenen westlichen NGOs ansehen, die ein riesiges Publikum und eine riesige Unterstützung hatten."

"Wahrheit ist bittere Medizin"

Der Blogger Andrej Mewedew, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ex-Präsidenten und Hardcore-Putinisten, schreibt: "Die Wahrheit kann schmerzhaft sein. Sie kann nerven. Kann die Karriere und das finanzielle Wohlergehen einer Person ruinieren. Die Wahrheit ist bittere Medizin. Es ist wie eine politische Chemotherapie, schwierig und mit Nebenwirkungen verbunden. Aber in unserem Fall ist die Wahrheit die einzige Medizin, die uns allen helfen kann. Wenn wir uns weigern, die Realität so zu sehen, wie sie ist, verstehen wir einfach nicht, wohin wir gehen." Wobei die Blogger natürlich nicht eine "Wahrheit" im westlichen Sinne der kritischen journalistischen Distanz meinen, sondern ihre ebenfalls stark geschönten Jubelberichte von der Front, die allerdings deutlich konkreter sind als die offiziellen Statements des Kreml.

"Verderben Leuten ihre schönen Berichte"

"Jedes Mal, wenn man in Russland die Wahrheit nicht akzeptieren wollte, endete es schlecht für das Land. Nicht immer kritisch. Aber jedes Mal schlimm", behauptet Medwedew. Ein weiterer Blogger ergeht sich in Sarkasmus: "Militärfachleute und Blogger sind beängstigende Menschen. Sie schreiben die ganze Zeit hässliche Dinge, sie verderben den Leuten ihre schönen Berichte. Sie wagen es, clevere 'Manöver' anzuzweifeln und unbequeme Fragen zu 'Gesten des guten Willens' zu stellen." Mit letzterem meinen die radikalen Nationalisten zum Beispiel den von ihnen abgelehnten Austausch von Gefangenen.

"Schädlich, würde ich sagen"

"Eine seltsame Idee - mit denen zu kämpfen, die das Land und die Armee unterstützen. Schädlich, würde ich sagen", so der sehr prominente Alexander "Sascha" Kots, der nicht nur als Blogger, sondern auch als Militärkorrespondent der "Komsomolskaja Prawda" tätig ist. Er rät der Staatsanwaltschaft, statt Journalisten zu verfolgen, sich lieber um Skandale an der Front zu kümmern: "Versuche, ein Informationsvakuum zu schaffen, werden nicht zu guten Ergebnissen führen. Erstens ist das im Zeitalter der sozialen Netzwerke unmöglich. Zweitens ist das bei der Mobilisierung, die im ganzen Land stattfindet und durch Mundpropaganda im ganzen Land diskutiert wird, unmöglich. Es gibt keine Menschen, von denen nicht ein Verwandter oder Bekannter angerufen würde. Drittens ist das unmöglich in einer jungen Zivilgesellschaft, in der sich durch Freiwillige und Hilfsgruppen ein alternativer Informationskanal durch diverse Chats etabliert hat."

Erste Mobilisierte fielen an der Front

Allerdings gehen manche Nationalisten alles andere als "zartfühlend" mit Putin persönlich um: Jedes Mal, wenn er den Mund aufmache, sinke sein Ansehen, schrieb etwa der Blogger Igor Skurlatow und kritisierte, der Präsident rede zu oft über Gaslieferungen an den Westen, die direkt der Ukraine zugute kämen. Hellauf empört sind manche kremlnahen Politiker darüber, dass bereits einige Mobilisierte - die Rede war von mindestens elf - an der Front fielen, wo Putin doch versprochen hatte, die Eingezogenen sollten allesamt erst mal eine mehrwöchige gründliche Ausbildung erhalten. Auch dass junge Männer direkt in der Moskauer U-Bahn rekrutiert wurden, machte unrühmliche Schlagzeilen.

Dass Putin jetzt ankündigte, es bestehe keine "Notwendigkeit" für weitere schwere Angriffe auf das ukrainische Hinterland, weil angeblich 22 von 29 Zielen getroffen worden seien, dürfte die Blogger-Szene ebenfalls irritieren. Tatsächlich wird darüber spekuliert, dass Russland schlicht die Raketen ausgehen.