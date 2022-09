"Jack the Ripper" in Hof: Musical aus ungewöhnlichem Blickwinkel

Mit dramatischer Musik schleicht ein schwarzer Schatten über die geschickt mit Unmengen Nebel in Szene gesetzte Bühne des Theaters Hof. In der aufwändig gestalteten Kulisse des Londoner Stadtteils Whitechapel des späten 19. Jahrhunderts geht "Jack the Ripper" um.

Opfer statt Täter stehen im Fokus des Musicals

Doch der wohl berüchtigtste Serienmörder der Geschichte ist nur der Namensgeber des Stückes. Eigentlich geht es nicht um "Jack the Ripper". Das war dem Intendanten des Hofer Theaters und Autoren des Stückes, Reinhardt Friese, wichtig. Ihm gehe es vor allem um die Opfer des Mörders. "Ich wollte mit der Aufführung auf die Schicksale der Menschen in Whitechapel aufmerksam machen, die dem Ripper – oder einem unbekannten Mörder – zum Opfer gefallen sind."

Man habe über fast 100 Jahre lang immer von Huren als Mordopfer gesprochen. Heute sei bekannt, dass nur zwei der Mordopfer überhaupt Prostituierte waren. "Das ist schon eine Verunglimpfung der Opfer über die Jahre gewesen, die da stattgefunden hat. Dem wollen wir ein bisschen gegenhalten", so Friese.

Theater Hof bietet "eines der aufwändigsten Bühnenbilder"

Die Musik zu dem Musical steuert Komponist Frank Nimsgern bei. Der gebürtige Saarländer hat unter anderem bereits die Soundtracks für mehrere Tatort-Folgen geschrieben. Diese Nähe zur Filmmusik merkt man auch dem Stück "Jack the Ripper" an – auch wenn sich Nimsgern für das Musical ganz bewusst nicht auf nur einen Stil festgelegt hat. Von Pop-, und Rock- bis hin zu Soul-Musik sind viele Genres vertreten. Neben der Musik wurde mit Dieter Hallervorden zudem eine prominente Erzählerstimme gefunden.

Und auch in der Erstellung des Bühnenbilds stecke viel Arbeit. Für Intendant Friese ist es "eines der aufwändigsten, die es in der Geschichte des Theaters in Hof gab". Die 27 Meter tiefe Bühne wird immer wieder von den Seiten ausklappbaren Räumen verkleinert und vergrößert. So gelingt es den Darstellern zu jeder Zeit, sie mit Leben zu füllen – sowohl in den intimeren Zweier-Szenen in engen Wohnungen als auch in den Massen-Choreographien, die den gesamten dargestellten Straßenzug in Whitechapel beleben.

"Das wir solch ein Blockbuster-Musical hier in Hof erleben können, ist für mich unbeschreiblich, weil es von Ausstattung und Kostümen eine Qualität bietet, wie ich sie normalerweise nur in Berlin oder Hamburg erlebt habe." Frank Nimsgern, Komponist

Theater Hof will sich nach Querelen wieder auf Kultur konzentrieren

Für das Theater Hof dürften solche Aussagen in diesen Zeiten besonders erfreulich klingen, denn die vergangenen Jahre waren von großen Problemen geprägt: Erst verzögerte sich der Bau einer Ersatzspielstätte im Rahmen der aufwändigen Sanierung, dann hatte ein großer Wasserschaden Technik und Planungen vernichtet. "Jack the Ripper" bietet nun einen Einblick in das, was jetzt wieder möglich ist. Reinhardt Friese möchte die Zuschauer mit allen zur Verfügung stehenden Kapazitäten in die Zeit und Welt Jack the Rippers hineinversetzen.

"Jack the Ripper" läuft noch bis Dezember

Die Uraufführung von "Jack the Ripper" am Theater Hof am Samstag ist schon ausverkauft, aber das Musical wird bis Mitte Oktober noch sieben weitere Male gespielt, außerdem gibt es Anfang Dezember weitere zwei Aufführungen. Eine Übersicht aller Termine bietet das Theater Hof auf seiner Website.