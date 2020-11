J.K. Rowling: Mit neuem Märchen "Der Ickabog" gegen Corona-Krise

"Es war einmal ein kleines Land, das hieß Schlaraffien, und wurde seit Jahrhunderten von einer langen Reihe von Königen mit blondem Haar regiert..." So beginnt "Der Ickabog", ein Märchen über ein sagenumwobenes Ungeheuer, ein Königreich in großer Gefahr, über Machtmissbrauch, Mut und die Bedeutung von Freundschaft. Es ist ein Märchen, das J.K. Rowling schon vor über zehn Jahren als Gute-Nacht-Geschichte für ihre Kinder geschrieben hatte. Nur ist ist das Manuskript danach erst einmal auf dem Dachboden gelandet. Vor ein paar Jahren sagte Rowling in einem Interview, als sie danach gefragt wurde: "Oh, das war so ein Märchen..."

Ein Märchen als Ablenkung in der Corona-Krise

Sie war sich damals nicht sicher, ob sie es jemals veröffentlichen würde. Aber dann kam das Corona-Jahr 2020 und der Lockdown im Frühjahr, bei dem Millionen Kinder plötzlich zu Hause saßen und ihre Freunde nicht mehr treffen konnten. Da hat Rowling entschieden, das Märchen nicht einfach wie gewohnt als Buch zu veröffentlichen, sondern es online zu stellen – und die jungen Leser dazu aufzufordern, die Geschichte zu illustrieren. Nun kommt das Märchen, passend zum zweiten Lockdown, auf den deutschen Buchmarkt – als Buch, inklusive einiger der Illustrationen der Kinder.

Die 12-jährige Luna Schmidt aus Waabs in Schleswig-Holstein kennt das Märchen schon und dürfte diesen Tag dennoch unendlich herbeigesehnt haben. Denn sie hat es – nebst einigen anderen jungen Talenten – mit ihrem Bild in die Printausgabe geschafft. Luna hat "Fred den Furchtlosen" gemalt. Als sie die Geschichte gelesen habe, konnte sie sich schon ungefähr vorstellen, wie der aussah, erzählt sie im Interview: "Er hat mich irgendwie an meinen Bruder erinnert. Der hat auch solche Locken!" Irgendwie habe Fred sie eben angesprochen, also habe sie ihn gemalt.