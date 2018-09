"Fliegenpapier": Wie Komponist Itay Dvori Comic-Bilder vertont

Wow, können Comics viel bedeuten!

Durch seine Musik kann Itay Dvori diese Werke nicht nur erweitern, sondern auch ein anderes Publikum anlocken, das eigentlich keinen Bezug zu Comics und Graphic Novels hat: "Es ist für mich immer eine Freude, wenn Konzertbesucher nach dem Abend zu mir kommen und sagen: Wow, wir wussten gar nicht, dass Comic so viel bedeuten kann, so viel sein kann und wir werden jetzt das Buch bestellen und so weiter. Das freut mich immer."

Denn dann ist es Itay Dvori gelungen, mithilfe der Musik einen Anstoß zu geben, die Bilder anders wahrzunehmen, sich stärker darauf einzulassen. Auf diese Weise wirkt die Verbindung von Visuellem und Musikalischen nicht nur für den Moment des Konzerts, sondern auch darüber hinaus.

Am 20. September tritt Itay Dvori mit „Israel und seine Comics“ im Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München auf, vertont werden dabei auch Szenen aus „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ der Münchner Zeichnerin Barbara Yelin. Am 20. Oktober ist er in Frankfurt/Main, am 21. Oktober in Freiburg.

