Italien sieht "unglaublichen Angriff" in deutscher Dante-Kritik

Der Papst persönlich würdigte den großen Florentiner Dichter Dante als "Propheten der Hoffnung", der den "Glanz des Ewigen Lichts" verbreite, ganz Italien verneigt sich vor seinem Nationaldichter, der als Begründer der modernen italienischen Sprache gilt - und dann das: In der "Frankfurter Rundschau" erscheint ein längerer Text des Übersetzers und Italien-Kenners Arno Widmann, wonach Dante "zu leicht" zu lesen und gar kein so bedeutender Sprachschöpfer gewesen sei. Und vor allem: Shakespeare sei aus heutiger Sicher um "Lichtjahre moderner". Kein Wunder, dass die römische Zeitung "Repubblica" von einem "unglaublichen Angriff aus Deutschland" spricht und die durchaus ausgewogene Kritik aus Frankfurt als Schmähung begreift. Demnach habe Dante "nichts Originelles" geschrieben und Italien keinen Grund zum Feiern!

"Italien war ein Nachzügler"

Die "Frankfurter Rundschau" mache "keine halben Sachen", so Rita Monaldi und Francesco Sorti in ihrem Empörungs-Artikel: "Die Peitsche wurde auf der Titelseite geschwungen." Tatsächlich hatte Arno Widmann versucht, dem Dante-Gedenken das Pathos zu nehmen und die oft zitierten angeblichen Leistungen des großen Dichters einer kritischen Prüfung zu unterziehen. So schrieb er, kein italienisches Schulkind habe verstanden, was Dante zu Papier brachte, da es viel zu kompliziert gewesen sei, um als "Volkssprache" zu gelten. Tatsächlich hätten vertriebene provencalische Troubadoure "vielerorts in Europa den muttersprachlichen Dichtern auf die Sprünge" geholfen: "Italien war ein Nachzügler dieser Entwicklung."