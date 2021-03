Italien: Kulturstätten bleiben zum Welttheatertag zu

"L' Arte non e svago", die Kunst ist keine Freizeitangelegenheit, sondern Arbeit, steht auf den Plakaten protestierender Tänzerinnen und Tänzer in Mailand. Der Welttheatertag an diesem Samstag hätte ein Datum der Wiedereröffnung werden sollen. Aber die Corona-Pandemie ließ keine Öffnung von Theatern und Kinos zu, musste Italiens Kulturminister Dario Franceschini eingestehen. Von den Gelben Zonen, die nach den Corona-Regeln solche Lockerungen zugelassen hätten, gibt es keine mehr.

Bis Ende April strenger Lockdown

In Italien sind derzeit alle Regionen entweder der mittelstrengen Orangen Zone oder der strengen Roten Zone zugeordnet, in der gewissermaßen ein Lockdown herrscht. Medienberichten zufolge will die Regierung in Rom bis Ende April weiter strenge Corona-Regeln, so dass keine Gelben Zonen vorgesehen wären. Ein entsprechendes Dekret soll in der kommenden Woche beschlossen werden.

Hilfe für Kulturschaffende

Italiens Theater und Kinos sind seit Monaten geschlossen. Viele Opern hatten ihre Vorführungen im Internet übertragen. Franceschini sagte den Kulturschaffenden Unterstützung zu. Nach Wochen steigender Corona-Fallzahlen hatte das Gesundheitsministerium am Freitag von Zeichen einer Stabilisierung der Lage gesprochen. Der für die Tage zwischen Freitag vergangener Woche und Donnerstag berechnete landesweite Inzidenzwert sei auf durchschnittlich 247 Fälle je 100.000 gesunken, was immer noch hoch sei. In Italien verzeichneten die Behörden bislang mehr als 107.000 Tote mit dem Virus und rund 3,5 Millionen Corona-Infektionen.