Ist Wattpad das Youtube für trivialen Lesestoff?

Chiara Greußing lebt in Innsbruck. Sie studiert Psychologie, ist 23 Jahre alt und sie ist Schriftstellerin. Zumindest würde das ihre kleine Fangemeinde sagen. Gerade ist Chiara mitten in ihrer Arbeit an der "Bodyhacker"-Trilogie, einer übernatürlichen Geschichtenreihe über ein Mädchen, das sich auf in die Körper anderer Menschen einklinken kann. Die veröffentlicht sie, Woche für Woche auf Wattpad. Es war wirklich die Plattform an sich, die mich interessiert hat.

Dass man einzelne Passagen kommentieren kann, dass man voten kann, anderen Leuten Nachrichten senden. Das sind alles sehr viel mehr Optionen als bei herkömmlichen Lese-Apps

Fans pushen ihre Lieblingsautoren

Wattpad funktioniert wie ein soziales Netzwerk. Leser können Herzen und Anerkennung verteilen und sie können Kommentare zu einzelnen Stellen in der Geschichte hinterlassen. Wer hier ein Buch schreibt, der schreibt das nicht alleine. Sondern immer im Austausch mit dem Publikum. Und entsprechend kann man ständig alles optimieren.

Und da gibt es dann aber richtige Umfragen: Welche Kapitellänge ist in Ordnung, was ist zu lang, was ist zu kurz?

Es gibt sogar auf Wattpad quasi Bücher, wie man auf Wattpad Leser kriegt. Da werden ständig Tipps hin und hergeschoben. Und ja, da werden sogar Geschichten umgeschrieben, weil die Leute sagen, sie mögen die Ich-Perspektive lieber statt einen Er-Erzähler oder umgekehrt.

Geschichtensammlung und soziales Netzwerk

Viel von dem, was auf Wattpad geschrieben wird, ist genau auf den Geschmack des Publikums zugeschnitten. Und wie sieht der aus? Nun: Ein großer Teil der Geschichten auf Wattpad sind Fanfictions. Also Geschichten, die in einer Welt spielen, die sich die Autorin nicht selbst ausgedacht hat. Besonders beliebte Motive: Harry Potter, Werwölfe und K-Pop-Bands. Wie jede Medienplattform hat auch Wattpad ihren Mainstream: Geschichten, die von hunderttausenden gelesen werden, weil sie das liefern, was die meisten lesen möchten: düstere Romanzen über heiße Popstars.

Aber es gibt auch eine Ebene darunter. Und dort verstecken sich außergewöhnliche und einzigartige Geschichten, die im Austausch mit einer kleinen Fangemeinde entstehen.

Für viele Menschen wie Chiara ist der soziale Aspekt auf Wattpad einer der Gründe, warum sie überhaupt mit dem Schreiben angefangen haben, aber auf Dauer stellt sich die Frage: Kann das gut gehen, ein Buch zu schreiben, wenn die ganze Zeit das Internet über die Schulter guckt?

Wattpad-Präsidentin Jeanne Lam sagt im Interview: ja. Wattpad unterstützt Autorinnen mit allen möglichen, kreativen Vorlieben. Es wird immer Autoren geben, die am liebsten allein in der Ecke eines dunklen Raums ihr nächstes Meisterwerk schreiben. Auch auf Wattpad arbeiten einige so. Aber ich würde auch sagen, unser Prozess macht es möglich, dass Geschichten zu einer globalen Fanbase gefunden haben, die das im traditionellen Verlagsbetrieb nie geschafft hätten. Selbst wenn man nie einen Blick auf die Seite wirft, vielleicht kommen wir bald um Wattpad-Geschichten sowieso nicht herum.

"Bei uns gibt es mehrere Einkommensmöglichkeiten für Autorinnen und Autoren. Wir vermitteln Kontakte zu Verlagen und Produzenten. Wir haben ein 'Paid Stories'-Programm, bei dem die Autorinnen mit ihren Geschichten auf Wattpad direkt Geld verdienen können. Und wir haben Möglichkeiten, um Geschichten zu adaptieren. Für TV, Film, Bücher, und so weiter. Das ist alles nur der Anfang", sagt Wattpad-Präsidentin Jeanne Lam.

Das ist übrigens schon Realität. 2011 veröffentlichte die 15-jährige Beth Reekles ihre Geschichte "The Kissing Booth" auf Wattpad. Ein paar Jahre später wurde daraus ein Netflix-Film mit 66 Millionen Zuschauern, es folgten zwei Fortsetzungen. Wattpad wird nicht von vielen genutzt. Es macht einige wenige auch reich.