"Ist schon dreist": Ticket-Wahnsinn um Harry Styles-Tour

Kann das wahr sein? Angeblich gibt es für den "Love On Tour"-Auftritt von Harry Styles (28) im New Yorker Madison Square Garden am 1. September noch "erschwingliche" Tickets von Wiederverkäufern, so mehrere Tweets auf Twitter. Auch in der amerikanischen Fachpresse war zu lesen, dass es entgegen des viel kritisierten Trends zu völlig überteuerten Karten aus zweiter Hand diesmal noch möglich sei, vergleichsweise "günstige" Schnäppchen zu machen. So würden auf dem Markt für den New Yorker Gig kurzfristig Tickets für "unter 300 US-Dollar" angeboten, während die billigsten Angebote bei Ticketmaster bei über 500 Dollar gelegen hätten. Und selbst das sei noch einigermaßen "preiswert", würden die Kartenpreise für Künstler in der Welt-Liga von Styles doch ansonsten schnell über 1.000 Dollar steigen, wenn es um Auftritte in Metropolen wie Toronto, New York, Chicago und Los Angeles gehe.

Mancher Fan zahlt jeden Preis

Die Negativ-Schlagzeilen über Wahnsinnspreise würden jedoch den betroffenen Stars erheblichen Schaden zufügen, so "Digital Music News", und offenbar hätten manche Künstler und Promoter das inzwischen begriffen. Allerdings werde es immer Fans geben, die bereit seien, nahezu jeden Preis zu bezahlen, um ihren Idolen nahe sein zu können. Styles wurde in der britischen TV-Castingshow "The X Factor" bekannt und sang früher in der Boygroup "One Direction". Seit 2016 ist er solo unterwegs und zählt zu den am meisten umschwärmten Pop- und Kinostars. Er bekam Auszeichnungen als "best aussehender" Mann und "Schurke des Jahres". 2021 wurde ihm ein Grammy Award für den Song "Watermelon Sugar" von seinem zweiten Album "Fine Line" zuerkannt.

Telekom: "Vereinzelt Verbindungsprobleme"

Die Karten für die Deutschland-Tour von Mai bis Juli nächsten Jahres - am 17. Mai 2023 ist ein Gig im Münchner Olympiastadion angekündigt - waren nach einer halben Stunde weg, berichten frustrierte Fans auf Twitter. Dort wird von "Warteschlangen" mit 40.000 Interessenten berichtet. Mancher will "geheult" haben angesichts von Preisen von 180 Euro, andere fanden es "dreist", dass selbst unattraktive Stehplätze rund 100 Euro kosteten. Viele wollen noch während des Bezahlvorgangs aus dem Portal "rausgeflogen" sein. Von der Telekom hieß es dazu: "Bei so eine riesigen Nachfrage auf die Tickets, wie bei Harry Styles, kann es vereinzelt zu Verbindungsproblemen kommen. Mehr als dran bleiben und neu versuchen, bleibt da leider nicht zu tun."