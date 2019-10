Ist Rapperin Shirin David berühmt auf Kosten Schwarzer Frauen?

Ruhm durch Barbie-Image und teure Hochglanz-Produktionen

Die Hamburgerin Shirin David hatte sich bereits vor ihrer Karriere als Hip-Hop-Star sehr viele Fans als YouTuberin erarbeitet: Schmink-Videos, Lifestyle-Tipps, Alltags-Comedy etc. So hatte sie genug Geld, um ein fixes Team an Producern und Songwritern – wie zum Beispiel den nigerianisch-stämmigen Rapper Chima Ede, der all ihre Songs mitschreibt, oder die Musik-Produzenten FNSHRS –zu engagieren. Das sorgt für einen hochwertigen unverkennbaren Sound. Ein anderer Grund für ihren Erfolg ist ihre intelligente und unverkennbare Selbstinszenierung als extra-kurviges Püppchen. Die 24-Jährige Rapperin heißt bürgerlich Barbara Shirin Davidavicius und präsentiert sich Barbie-esque in pinken Kleidern, singt darüber wie kurz ihre Outfits sind und zeigt ihre Sanduhr-Figur, die an die Comic-Figur Jessica Rabbit erinnert, sehr freizügig und wackelt in ihren Videos mit ihren fast nackten Po-Backen.

Viel Kritik über ihr Frauenbild und kulturelle Aneignung

Für ihre sex-positiven Texte und Clips erhielt die Sängerin viel anti-feministische und feministische Kritik, auch dafür, dass sie in ihren Songs davon rappt, wie sie anderen Frauen den Mann stiehlt. Meist sind die Wurzeln dieser Vorwürfe blanker Sexismus: Es stünde ihr als Frau nicht zu, sich so zu verhalten wie ein Mann oder ihre Sexualität so zur Schau zu stellen. Komplizierter wird es mit Vorwürfen aus Teilen der Schwarzen Community. Sie solle die Ästhetik der Rapperin Nicki Minaj und die von anderen Schwarzen Rapperinnen imitieren, ohne die Inspiration genug zu würdigen.