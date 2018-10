Ist Kriegführen menschlich?

Krieg ist etwas, das wir in Deutschland gegenwärtig zum Glück nur aus dem Fernsehen kennen. Schließlich leben wir seit vier Generationen im Frieden. Vielleicht nehmen wir ihn deshalb als viel zu selbstverständlich - "normal"?

Tatsächlich markieren Zerstörung, Gewalt und Kriege alle Wendepunkte der Geschichte. Krieg bestimmt die Denkmuster von Aristoteles Logik der Gegensätze, Darwins natürlicher Auslese, Karl Marx’ Klassenkampf und Siegmund Freuds Unterdrückung des Es durch das Ich und das Über-Ich.

Evolution als ewiger Rüstungswettlauf

Wir denken in kriegerischen Begriffen, haben das Gefühl mit uns selbst im Krieg zu liegen, und glauben, ohne es selbst zu wissen, dass Gebietsverteidigung, Eroberung und endloser Kampf widerstreitender Kräfte die Grundregeln der Existenz sind. Evolutionsforscher wie Richard Dawkins sind sogar davon überzeugt, dass die Natur und die Evolution ein einziger Kriegszustand sind.

"Das kann man sich wie einen Rüstungswettlauf vorstellen, bei dem die Waffen der einen Seite besser werden - schnellere Beine, schärfere Augen, schärfere Zähne - und darauf hin die andere Seite aufrüsten muss." Richard Dawkins, Evolutionsforscher

Die Primatenforscherin Jane Goodall wurde in den 1960er-Jahren im Urwald von Tansania Zeugin eines Kriegs unter Schimpansen, die sie ursprünglich für viel friedlicher hielt, als uns Menschen. Hat der Mensch also die Aggression seiner Vorfahren geerbt und kann gar nicht anders als in dieser Spirale der Gewalt weiterzumachen? Oder kann er - mehr als seine nächsten Verwandten - seine Instinkte kontrollieren? Denn zweifellos kann er auch Liebe, Mitgefühl und Altruismus empfinden.

Friede durch Männer zerstört?

Tatsächlich gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass es zu allen Zeiten auch Kulturen gab, die zeitweise ganz ohne Krieg und Gewalt auskamen. Die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth ist sogar davon überzeugt, dass jene friedlichen Kulturen, die vor den Kriegen des Patriarchats existierten, erst durch Männer zerstört wurden, die in Zeiten der Hunger- und Dürre-Not andere Gemeinschaften überfielen und so den Krieg einführten.

Hängt die Entstehung des Krieges also ab von existentieller Not, Mangel an Ressourcen, sozialem Überlebenskampf? Dann wäre der Krieg keine anthropologische Konstante, sondern ein gesellschaftlich bedingtes Krisenphänomen.

So manches spricht für diese Sicht der Dinge, zumal Staat, Herrschaft und Patriarchat ja das Ergebnis jener frühen Kriege waren. Historisch und archäologisch bewiesen ist das aber noch nicht. Und viele Psychologen wollen sich der Mühe auch nicht unterziehen. Sie sehen die Ursprünge des Krieges viel näher: im Trauma der Geburt oder im monströs verformten Ausdruck der unterdrückten kindlichen Seele. Sozialwissenschaftler haben darüber hinaus Theorien entwickelt über Aggression fördernde Gruppenstrukturen, gewalttätige Glaubenssätze, mediale Verführung oder den kollektive Wahnsinn in der Psyche der Massen.

"Überwältigender Wunsch zu töten"

Die Berichte von Soldaten, die beschreiben, wie sie auf dem Schlachtfeld von einer "wahnsinnigen Wut", von einem "überwältigenden Wunsch zu töten" ergriffen wurden, verweisen auf einen anderen Urgrund des Kriegs: auf eine bizarre Unvernunft im Krieg, eine irrationale Verwechslung von Glück und Schrecken. So als sei da eine eigenartige Liebe zur Gewalt und zum Krieg im Spiel, intensiv bis zum Tod.

Vielleicht brauchte der Mensch der Vorzeit diesen irrationalen Drang, den sogenannten Blutrausch, um mit Keule, Axt und Bogen in Momenten der Bedrohung übermenschliche Kräfte in sich zu aktivieren und zum Berserker zu werden. Heute aber, wo statt der Keule die Atombombe in seiner Hand liegt, muss er diesen unterbewussten Drang erkennen und überwinden. Dazu bedarf es keiner medial groß inszenierten Friedensverhandlungen zwischen Feinden. Vielmehr haben viele tausend zivilgesellschaftliche Friedensinitiativen in den Städten und Dörfern Afrikas, Südamerikas, Asiens und Europas lokale Konflikte befrieden, Bürgerkriege verhindern und Religionsfehden beilegen können.

Seit 1991: 90 Prozent weniger Kriege

Über nicht geführte Kriege gibt es keine Schlagzeilen. Aber die internationale Zivilgesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten tatsächlich geschafft, was der "Human Security Report" der Universität von Ontario dokumentierte: Einen messbaren Rückgang der Zahl kriegerischen Konflikte seit 1991 um satte 90 Prozent.