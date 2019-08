Ist die Pressefreiheit in Italien in Gefahr?

Jeden Abend ab 20.30 Uhr interviewt im privaten Fernsehsender La7 die prominente Journalistin Lilli Gruber Journalistenkollegen und Intellektuelle zu tagesaktuellen politischen Themen. Fast immer sind es Gäste, die ziemlich kritisch gegen rechtsnationale Politiker und ihre Politik Stellung beziehen. Fast alle politischen Talksendungen im italienischen Fernsehen gehen hart mit den rechten und populistischen Parteien ins Gericht. Das gleiche Bild scharfer Kritik findet man in den meisten Printmedien Italiens. "Famiglia Cristiana", das auflagenstärkste Wochenmagazin des Landes, wird von der katholischen Kirche herausgegeben. Im Juli wurde darin Noch-Innenminister Matteo Salvini, Chef der Partei Lega, wegen seiner Einwanderungspolitik als "Teufel" bezeichnet. Die Überschrift dazu lautete "Vade Retro", also: "Weiche Satan". Salvini versuchte damals noch gelassen zu reagieren und meinte, er wisse nicht, ob er die Ehre verdient habe, mit Satan verglichen zu werden.

Das Instrument der Lügenpresse

Doch kritische und investigative Berichterstattung wird von Salvini & Co. inzwischen nicht mehr mit Gelassenheit hingenommen. Vizeregierungschef Luigi Di Maio nennt unbequeme Medien "Lügenpresse", Matteo Salvini spricht von "unverantwortlicher Lügenproduktion" und Barbara Lezzi, Ministerin für Süditalien schimpft: "Die verbreiten bestimmte Nachrichten, obwohl sie genau wissen, dass sie lügen!"

Luigi Di Maio drohte schon mehrfach mit der Reduzierung staatlicher Finanzbeihilfen für die Printmedien. Eine Finanzierung, die sich auf jährlich rund 90 Millionen Euro summiert und vor allem kleineren Tageszeitungen zugutekommt. Eine Geldspritze des Staates, die, dem Mediengesetz zufolge, die Pluralität der Berichterstattung garantieren soll. Di Maio droht auch damit, dass wichtige Veröffentlichungen der Regierung, wie etwa Gesetzestexte, die traditionell in allen Medien publiziert werden, fortan in bestimmten Zeitungen und Magazinen nicht mehr erscheinen werden. Gedroht wird auch damit, dass etwa Journalisten der Mediengruppe "La Repubblica"/ "Espresso" nicht mehr zu bestimmten Pressekonferenzen zugelassen oder zu Auslandsreisen von Regierungsmitgliedern eingeladen werden.

Der italienische Journalistenverband ist schockiert – und befürchtet im Fall der möglichen Regierungsübernahme durch die rechtsnationale Lega bei den kommenden Parlamentswahlen das Schlimmste. Dazu meinte Giuseppe Giuletti, Chef der Vereinigung der Medienvertreter: "Wenn jemand in diesem Land glaubt, dass er die Verbreitung von Informationen durch Medien unterdrücken kann, dann hat er sich sehr verrechnet. Wir haben es mit einem Angriff auf die Medienfreiheit zu tun. Hier wird Artikel 21 unserer Verfassung verletzt, der freie Medien garantiert."

Der Umbau der RAI

Politiker wie Salvini, so Giuletti, wollten kritiklose Untertanen und keine informierten Bürger, sagt Carlo Verna, Präsident des Journalistenverbandes: "Was hier vor sich geht, ist einmalig in der italienischen Nachkriegsgeschichte. Keine andere Regierung erlaubt sich solche Töne. Politiker wie Di Maio sollten sich bei uns entschuldigen." Davon kann aber keine Rede sein. Im Gegenteil. In den vergangenen Monaten hat die Regierung nichts unterlassen, vor allem bei der öffentlich-rechtlichen RAI, um einiges in ihrem Sinn zu verändern. So ernannte die rechtsnationale und populistische Regierung Marcello Foa zum neuen RAI-Präsidenten. Foa ist ein Freund von Matteo Salvini – und ein umstrittener Journalist: er arbeitete in der Vergangenheit immer wieder auch für Putins Staats- und Propagandafernsehen RTR, er verkehrt mit Personen wie dem US-Amerikaner Steve Bannon von "Breitbart News" und verbreitete, wie "La Repubblica" enthüllte, als Chefredakteur des "Corriere del Ticino" Fakenews US-amerikanischer Rechtsradikaler.

Foa baut die RAI nun um. Im Zentrum seines neuen Kurses soll möglichst unpolitisches und vor allem unterhaltsames Fernsehen stehen. Regierungskritische Journalisten werden immer weniger beschäftigt. RAI2 nimmt bei diesem Umbau des öffentlich-rechtlichen Fernsehens die Vorreiterrolle ein. Geht es nach Italiens Rechtsnationalen und Populisten, sollen RAI1 und RAI3 bald folgen.