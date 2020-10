Ist der Mann gescheitert? "Masculinities" im Martin-Gropius-Bau

Da sind also auf getrennten Porträts vier portugiesische Toreadors zu sehen, mit den Blutflecken der getöteten Stiere auf Kragen und Jacke, da ist die Footballmanschaft mit ihren absurd übersteigerten Schulterpolstern, da ist eine viele Quadratmeter große Kollage von Gesichtern bekannter Schauspieler, die Piotr Uklanski in diverse Nazi-Uniformen gesteckt hat. Soldaten, Bodybuilder, Wrestler, Cowboys, Erinnerungen an Archetypen, die Homosociality, Männergruppen prägen.

Keine Frauen im smoking room

Da ist aber auch die Sammlung von Schwarz-Weiß-Bildern exquisiter, kaum bevölkerter Intérieurs, die die Londoner Künstlerin Karen Knorr in der englischen Hauptstadt angefertigt hat. "Die Bilderfolge 'The Gentlemen' wurde in den Herren-Clubs an der Saint-James-Street realisiert, in denen damals, also zu Beginn der 80er-Jahre ausschließlich Männer aufgenommen und Frauen nur als Gäste zugelassen wurden", erklärt Alona Pardo. "Aber zum Beispiel den smoking room durften sie nicht betreten. Einige der Räume waren den Frauen also völlig versperrt. Und Margaret Thatcher – damals immerhin Prime Minister – war nur ein assoziiertes Mitglied im Carlton Club, dem traditionellen Konservativen-Club auf der Pall-Mall-Straße."