Isolation befürchtet: 120 russische Kameraleute gegen Putin

Kameramann Fedor Lyass (43) ist in seinem Heimatland für den russisch-amerikanischen Actionfilm "Hardcore" (2015) bekannt, dessen Bildführung spektakulär ist: Die gesamte Handlung ist aus der Perspektive des Hauptdarstellers zu sehen, der nach seinem Tod als "Cyborg" aufwacht und über Moskau hinweg fliegt. Jetzt setzte sich Lyass an die Spitze eines Appells von 120 Filmemachern, die in ihrem Aufruf ungewöhnlich heftig mit Putin abrechnen. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand, eine Beendigung der "militärischen Aggression" und den Rückzug der russischen Truppen.

"Unser Land wird der verdienten Schande zugeführt"

Wörtlich heißt es in dem Appell, den das Branchenblatt "Variety" exklusiv veröffentlicht: "Es gibt keine geopolitische Ausrede, kein Ziel irgendeiner Art, das rechtfertigen würde, Tote in Kauf zu nehmen. Lasst Euch von der Propaganda nicht vom Gegenteil überzeugen. Die offiziell verkündeten Ziele dieser 'Operation' haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Der Krieg wird in der ganzen Ukraine geführt, Menschen werden getötet oder zur Flucht getrieben und verbringen die Nächte in Bunkern. Was kann das rechtfertigen?"

Es gebe keinen Sinn, den Einwohnern von Kiew beizubringen, russische Grad BM21- und Smerch BM30-Raketen an ihrem unterschiedlichen Geräusch zu erkennen. Die "sogenannte Militäroperation" werde Russland vom Rest der Welt auf Jahrzehnte hinaus isolieren, es aus der internationalen Kulturwelt ausschließen und "verheerende Konsequenzen" für die Wirtschaft haben. Das Land werde seiner "verdienten Schande" zugeführt: "Wir haben nicht genug getan, um diesen Krieg zu verhindern, wir wollen ihn nicht - und werden nicht zulassen, dass er in unserem Namen geführt wird."

Unter den Prominenten sind der Kameramann Roman Vasyanov, der "Suicide Squat" (2017) und das amerikanisch-britische Weltkriegsdrama "Herz aus Stahl" (2015) in Szene gesetzt hat, Mikhail Krichman (Scheidungsdrama "Loveless", Barentsee-Tragödie "Leviathan") und Vladilav Opelyants ("Leto", "Petrovs Flu", Filme von Kirill Serebrennikov, von denen der letztere 2021 bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wurde).