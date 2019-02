Lehrer bangen: Was wird aus dem Islamunterricht?

An der Grundschule Taufkirchen am Wald gehören ein Drittel der Schüler dem Islam an und besuchen den Islam-Unterricht. Lehrer Oghuzan Öktem ist einer der dienstältesten Islamkunde-Lehrer in Bayern. Er war dabei, als der Islamunterricht vor zehn Jahren eingeführt wurde. Im Juli läuft der Modellversuch aus - die Staatsregierung will nach Aussage von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erst "die wissenschaftliche Auswertung abwarten". Islamlehrer wie Oghuzan Öktem bangen inzwischen um ihre berufliche Zukunft. "Für mich würde das bedeuten, dass ich ganz sicher arbeitslos bin, das ist klar", sagt Oghuzan Öktem, "Ich mache das seit vielen Jahren mit Herzblut, das wäre für mich ein sehr schlimmer Abbruch."

Ende des Modellversuchs - für Islamlehrer steht viel auf dem Spiel

Ein Ende des Islam-Unterrichts würde sein Vertrauen in den Bayerischen Staat erschüttern, so Öktem. Für das Zögern der Regierung hat er kein Verständnis, Lehrerverbände und Bildungsforscher sprechen schließlich längst von einem Erfolgsmodell, das die Integration fördere. Und so erlebt der Lehrer für Islamunterricht es auch selbst: "Dieser Unterricht ist gleichzeitig auch eine Schnittstelle für andere Religionen. Wir machen Kirchenbesuche. Unter anderem kommen auch Kinder von anderen Religionen zu uns rein, wir lernen untereinander."

Die Schüler an der Taufkirchener Grundschule kommen aus 25 verschiedenen Nationen. Nur rund 50 Prozent sind Christen, etwa 30 Prozent Muslime. Im Islamunterricht sieht auch Schulleiterin Hilde Höhn eine Chance für ein friedliches Miteinander der Religionen und Kulturen. "Wir haben auch ganz viele verschiedene Hautfarben, an unserer Schule", so die Schulleiterin, "und wir merken, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, die Welt ist bunt, und das ist sehr schön, dass die Kinder das lernen können, im jungen Alter schon, und dass sie merken: Nur weil der anders aussieht oder einen andren Glauben hat, kann der trotzdem mein Freund sein."

Muslimische Eltern wünschen sich "Islamunterricht in deutscher Sprache"

Der Modell-Versuch Islamunterricht nach bayerischem Lehrplan, in Taufkirchen scheint er gut zu funktionieren. Auch die Eltern haben gute Erfahrungen gemacht. "Ich hätte es mir als Jugendliche selbst gewünscht, einen Islam-Unterricht in deutscher Sprache zu haben", sagt eine Mutter, "damit ich meine Religion anderen gegenüber vertreten hätte können. Deswegen wünsche ich es mir für Kinder und alle anderen Kinder auch, dass sie ihre Religion auf Deutsch präsentieren können."

Islamkunde-Lehrer Oghuzan Öktem hofft nun auf eine schnelle politische Entscheidung über die Zukunft seines Lehrfachs. Vergangene Woche noch hatte Kultusminister Michael Piazolo die integrative Wirkung des Islamunterrichts betont. Das letzte Wort hat die Staatsregierung.

