Iskiographie: Wie Vögel ihre Spuren in der Luft hinterlassen

Eine Ausstellung mit Bildern von Lothar Schiffler macht es möglich zu zeigen, wie Vögel ihre Flugbahnen ziehen. Die spezielle Technik dazu heißt Iskiographie. Sie verbindet digitale Fotografie und Videotechnik mittels Software und lässt beeindruckende Fotos entstehen, die zeigen, wie Vögel am Himmel fliegen. Zu sehen sind seine Bilder derzeit im Naturkundemuseum Bamberg.

"Airlines: Vogelspuren in der Luft"

Der Münchner Fotogaph Lothar Schiffler wendet die sogenannte Iskiographie in seiner Kunst an. Mittels Tausender Einzelfotos aus Videos macht er damit den Vogelflug sichtbar. Zahlreiche Versuche hat der Fotograph gebraucht, um den Flug darzustellen. Und er hat damit den Begriff Iskiographie geprägt. Iskios bedeutet Schatten im Griechischen. Aus der Fotografie, die das Schreiben mit Licht bezeichnet, hat er so die Iskiographie gemacht: das Schreiben mit Schatten.

"Ähnlich den Kondensstreifen eines Flugzeugs zeichnet sich damit der exakte Bewegungsverlauf zum Beispiel eines Vogelfluges als dauerhafte Spur ab." Lothar Schiffler, Münchner Fotograf