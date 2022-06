Isarphilharmonie: John Cleese zum letzten Mal?

Es gibt eine Filmszene, die vermutlich die Ewigkeit überdauern wird: Dutzende Männer sind ans Kreuz gebunden, in der prallen Mittagshitze, eigentlich sieht alles gar nicht gut aus für sie – und doch fangen sie an zu pfeifen: "Always look at the bright side".

Dem Absurden ins Gesicht schauen

Der Welt begegnen, ohne an ihr zu verzweifeln – indem man das Absurde sieht. Der Film "Das Leben des Brian" stammt von der legendären britischen Komiker-Truppe "Monty Python" rund um John Cleese. Er hat den britischen Humor perfektioniert, seit über 50 Jahren: Also, Mr. Cleese: Wie lacht man am besten über sich selbst?

"Wenn man sich selbst aufmerksam beobachtet – und ich glaube, Introvertierte können das besser als Extrovertierte –, dann ertappt man sich selbst bei seinen eigenen Fehlern, seinen albernen Gedanken oder Eitelkeiten", sagt der Komiker. "Viel von dem, was wir tun, passiert ja unterbewusst, und man ist selbst sehr überrascht darüber. Und wenn man das versteht, dann beginnt man, sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen."

Fledermäuse mit dem Eierlöffel töten

Gerade ist der 82-Jährige auf Deutschlandtournee, die er liebevoll "Last Time to See me Before I Die" genannt hat: "Das letzte Mal, dass sie mich sehen, bevor ich sterbe." Fit ist er aber noch allemal, denn: "Ich kann mit einem Eierlöffel Fledermäuse töten".

Bayern mag John Cleese: Hier hat er bereits vor Jahrzehnten gedreht. Heute Abend tritt er in der Münchner Isarphilharmonie auf. Also: Berühmte letzte Worte an Bayern? "Weißwurst… mit süßem Senf!", sagt er auf Deutsch wohlgemerkt!

Ob es wirklich die "letzte Chance" sein wird, ihn zu sehen, bevor er stirbt, sei dahingestellt. Seine Mutter ist schließlich 101 Jahre alt geworden. Und falls es doch mal so weit sein sollte: Bitte jeder nur ein Kreuz.

Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.