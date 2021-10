Isarphilharmonie eröffnet: "Man kann nur sagen sensationell"

Fast schon unwirklich, dass ein öffentliches Großprojekt im Zeit- und Kostenplan bleibt, dass der Eröffnungstermin eingehalten wird und die Auftragskomposition pünktlich erklingen kann. Viele hatten nicht dran geglaubt, und so konnte ein überglücklicher Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter an diesem Abend aufatmen. Ja, die Isarphilharmonie im Münchner Süden, direkt an der Isar gelegen, mit rund 1.900 Plätzen, ist tatsächlich spielbereit. Dieter Reiter: "Das Projekt ist insgesamt sensationell gelaufen, man kann nur sagen sensationell. Wenn die Bauzeit für eine solche Philharmonie nur eineinhalb Jahre war, dann müssen viele Leute einen herausragend guten Job gemacht haben und daher mein Dank an alle, die beteiligt waren."

"Enthusiasmus war nötig"

Der Applaus für alle Handwerker war entsprechend dankbar. Gut, etwas Glück war natürlich im Spiel: Bei der Sanierung eines alten Industriegebäudes gab es keine unliebsamen Überraschungen. Und der Chef des Gasteig-Kulturzentrums, Max Wagner, verrät gegenüber dem BR noch ein Geheimnis, wie Termine gehalten werden können: "Also ich glaube, es ist viel Enthusiasmus nötig und viel Wille einfach, das hinzubekommen. Das geht vor allem, wenn man ein gutes Team hat hier vor Ort, ganz tolle Leute, und weil sich auch die Firmen begeistert haben, so etwas zu machen. Das ist das Rezept so etwas hinzubekommen, glaube ich. Und man muss natürlich auch dran bleiben, Lösungen suchen, wenn es schwierig wird. Es gibt in jedem Projekt Phasen, in denen man sich fragt, ob es nicht besser ist, die Eröffnung zu verschieben. Wir haben immer wieder eine Lösung gefunden, und deshalb stehen wir jetzt hier."